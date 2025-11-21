Meli pamti Obradovićeva pravila: "Kod Željka nismo smjeli da koristimo telefon"

Nikolo Meli govorio je o pravilima Željka Obradovića u ekipama koje vodi

Igrač Fenerbahčea Nikolo Meli (34) javno je govorio o glasinama vezanim za dolazak u Partizan. Otkrio je Italijan da je bilo kontakta između Partizana i njega, ali do saradnje nije došlo, a onda je govorio i o pravilima Željka Obradovića kojih se živopisno sjeća. Ipak i sam ističe da je uvijek poseban osjećaj gostovati crno-bijelima u Beogradskoj areni.

"Kao i uvijek, igrati protiv Partizana u Beogradu je veoma teško. To je uvijek poseban meč. I oni su u teškoj situaciji. S obzirom na to kakva je Evroliga sada, svaki meč zaista mnogo znači. Biće to veoma težak duel, toga smo svjesni. Atmosfera će biti luda, a tim će biti dobro pripremljen", započeo je Italijan u razgovoru za "basketball sphere".

Kad su u pitanju pojačanja Partizana, vrlo često se svakog ljeta spominjalo ime Nikolo Meli. Italijan je napokon objasnio zašto nije postao igrač tima Željka Obradovića. "Znam da je postojalo interesovanje, ali se nikad nije desilo ništa konkretno."

"Pisalo se i onda – ništa. Fenerbahče se potom pojavio. Vrlo brzo nakon što je Milano odlučio da me ne zadrži. Pričao sam sa Šarasom, poznajem Istanbul i Fenerbahče. Želio sam da odem tamo. Bila je to laka situacija. Partizan je bio zainteresovan. Međutim, nije bilo ozbiljnih pregovora."

Šta je rekao Meli o pravilima Željka Obradovića?

Nikolo Meli imao je priliku da sarađuje sa Željkom Obradovićem, pa je kao iskusni član njegovog tima govorio i o pravilima u svlačionici. Ova tema posebno je zanimljiva zbog nedavne izjave najtrofejnijeg trenera, pa je Meli izneo stav: "Sjećam se da smo imali to pravilo – nismo smjeli da koristimo telefon u Željkovo vrijeme i kada se ta izjava pojavila, mi bivši saigrači Fenerbahcea iz tog vremena pričali smo međusobno o tome."

"Bio je to svojevrsni povratak u to vrijeme za nas. Bilo je to prije sedam ili osam godina, a za to vreme se mnogo toga promijenilo. To je ono u šta Željko vjeruje, neki njegovi principi. Isto je bilo i pre osam godina. Nisam bio iznenađen."

"Bio je to svojevrsni povratak u to vrijeme za nas. Bilo je to prije sedam ili osam godina, a za to vreme se mnogo toga promijenilo. To je ono u šta Željko vjeruje, neki njegovi principi. Isto je bilo i pre osam godina. Nisam bio iznenađen."

Sada Meli sarađuje sa nasljednikom Željka Obradovića, pa je zato uporedio Šarunasa Jasikevičijusa i trenera Partizana. "Rekao bih da su obojica veoma zahtjevni, obojica spremni da urade sve što je potrebno da bi se pobijedilo, naravno u sportskom smislu."

"Mogao bih da kažem da su ljubitelji rutine. To mnogo pomaže tokom ovakve sezone. Uvijek prolaze kroz istu pripremu i znaš šta treba da radiš i šta da očekuješ kada ideš u salu. Istovremeno, očekuju i zahtjevaju maksimalnu koncentraciju. Upoznao sam ih u dvije različite ere - skoro šest godina razlike."

