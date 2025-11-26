Kevin Panter naoštren pred Zvezdu: Barsa nije briljirala, Monako pregazio Efes

Košarkaši Barselone savladali su ekipu Asvela, dok je Monako bio ubjedljiv protiv Efesa.

Izvor: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Košarkaši Monaka deklasirali su ekipu Efesa na domaćem terenu rezultatom 102:55, u okviru 13. kola Evrolige. Tim Igora Kokoškova je osakaćen povredama ove sezone i trenutno se nalazi na 15. poziciji na tabeli, dok su "kneževi" trenutno peti.

Turski tim je bio konkurentan tokom prvog poluvremena, čak je vodio u par navrata i na velikom odmoru bio u pristojnom zaostatku - 50:43. Ipak, domaćin u trećoj dionici preuzima stvari u svoje ruke i stiže do maksimalnih +17. Tu se nisu zaustavili izabranici Vasilisa Spanulisa koji su na kraju slavili sa +36.

Monako je predvodio Danijel Tajs sa 17 poena, ispratili su ga Dijalo sa 13 i Strazel sa 12. Kod Efesa su najbolji bili Kordinije sa 16, dok je Lojd postigao 13.

Košarkaši Barselone nisu dozvolili iznenađenje, pošto su slavili protiv Asvela sa 88:78. Katalonce je predvodio Panter sa 24 poena, četiri skoka i sedam asistencija, dok je Šenglelija postigao 15. De Kolo je bio najbolji u ekipi Asvela sa 22 poena i devet asistencija.

Barselona naredni meč igra u Beogradu protiv Crvene zvezde poslije reprezentativne pauze, a utakmica je na programu u petak 5. decembra od 20 časova.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:58 Veliki aplauz za košarkaše Olimpijakosa Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)