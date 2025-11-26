logo
Kevin Panter naoštren pred Zvezdu: Barsa nije briljirala, Monako pregazio Efes

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Košarkaši Barselone savladali su ekipu Asvela, dok je Monako bio ubjedljiv protiv Efesa.

Monako razbio efes panter naostren pred zvezdu Izvor: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Košarkaši Monaka deklasirali su ekipu Efesa na domaćem terenu rezultatom 102:55, u okviru 13. kola Evrolige. Tim Igora Kokoškova je osakaćen povredama ove sezone i trenutno se nalazi na 15. poziciji na tabeli, dok su "kneževi" trenutno peti.

Turski tim je bio konkurentan tokom prvog poluvremena, čak je vodio u par navrata i na velikom odmoru bio u pristojnom zaostatku - 50:43. Ipak, domaćin u trećoj dionici preuzima stvari u svoje ruke i stiže do maksimalnih +17. Tu se nisu zaustavili izabranici Vasilisa Spanulisa koji su na kraju slavili sa +36.

Monako je predvodio Danijel Tajs sa 17 poena, ispratili su ga Dijalo sa 13 i Strazel sa 12. Kod Efesa su najbolji bili Kordinije sa 16, dok je Lojd postigao 13.

Košarkaši Barselone nisu dozvolili iznenađenje, pošto su slavili protiv Asvela sa 88:78. Katalonce je predvodio Panter sa 24 poena, četiri skoka i sedam asistencija, dok je Šenglelija postigao 15. De Kolo je bio najbolji u ekipi Asvela sa 22 poena i devet asistencija. 

Barselona naredni meč igra u Beogradu protiv Crvene zvezde poslije reprezentativne pauze, a utakmica je na programu u petak 5. decembra od 20 časova.

(MONDO)

