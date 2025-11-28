"Znate koji meč hoću da igram": Oglasio se Entoni Dejvis pred duel sa Lukom i Lejkersima

Entoni Dejvis se oglasio na treningu i naglasio da ima ogromnu želju da nastupi u meču sa Los Anđeles Lejkersima.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Iako je cijeli NBA brujao o tome da Dalas jedva čeka da se otarasi Entonija Dejvisa - sada zapravo dolaze informacije da će se on vratiti na teren i to ni manje ni više nego u meču sa ekipom Los Anđeles Lejkersa.

Iskusni centar je stigao u Dalas upravo iz Lejkersa u trejdu koji je zatresao NBA ligu. On je stigao u Teksas, a Lejkersi su dobili Luku Dončića. Sada se očekuje da poslije mjesec dana pauze ponovo zaigra i to upravo protiv bivšeg kluba.

Dejvis je sa Lejkersima i Lebronom Džejmsom osvojio titulu u "korona sezoni" 2020. godine, a sada je bio van terena od 29. oktobra. Očekivalo se da će ranije da se vrati na teren, ali to odugovlačenje sa povratkom je započelo glasine o trejdu u neki novi tim.

"Znate na kom meču ja želim da igram, ali vidjećemo", rekao je Dejvis na treningu pred duele sa Lejkersima i Klipersima.