Obradović se već jednom predomislio oko ostavke: Sve riješeno za 5 minuta i osvojena Evroliga

Željko Obradović podnio je prije sedam dana neopozivu ostavku u KK Partizan, međutim navijači se i dalje nadaju da će se oko toga predomisliti. Navodno, Obradović bi trebalo da se oglasi u toku dana i ispriča svoju verziju događaja koji su prethodili odluci da napusti Partizan, a kako kaže bivši košarkaš Slađan Stojković nada da će ostati i dalje postoji.

Ne bi bilo prvi put Obradoviću da se predomisli oko ostavke, pošto se slična stvar dogodila i dok je bio u Fenerbahčeu. Doduše, tada je svoju odluku saopštio samo predsjedniku kluba Jildirimu, koji ga je potom "za pet minuta" ubijedio da je povuče.

Kao što se sada navodi da je problem sa igračima koji ne slušaju, tako je bilo i u Fenerbahčeu te 2017. godine: "Tim se poslije tog poraza vratio u Istanbul. Pozvao sam ga i rekao da se nađemo u hotelu u 11 ujutru. Došao je i sjeli smo zajedno. Pitao sam ga: Zašto si ljut, Željko", pričao je svojevremeno predsjednik Fenerbahčea koji je i uspio da dovede Željka Obradovića u redove turskog velikana.

"Rekao mi je: 'Igrači primaju platu, a ne igraju. Kako ću te pogledati u oči?'. Rekao sam mu - nema veze. Nismo te doveli na dan ili godinu dana. Pozovi svog agenta, da produžimo ugovor na još tri godine, pa idi da spavaš. Sutradan smo mu donijeli ugovor i potpisali smo ga i gotovo. Završili smo posao za pet minuta", dodao je Jildirim koji je tim potezom kupio Obradovića.

Ispostavlja se, baš te sezone Fenerbahče je došao do svoje prve titule u Evroligi, devete u karijeri najtrofejnijeg evropskog trenera: "Poslije toga smo pričali do četiri-pet ujutru. Naš odnos je bio drugačiji, bili smo prijatelji. I danas se čujemo", pohvalio se predsjednik turskog kluba.

Predsjednik kluba Ostoja Mijailović ispričao je da je uradio sve što je u njegovoj moći da zadrži Željka Obradovića i da ga ubijedi da se predomisli povodom ostavke. Između ostalog, kontaktirao je sve njegove prijatelje i zamolio ih da pričaju sa njim, obećao je da će "isjeći" ugovore svih igrača koji ga ne slušaju i napraviti novi tim, da će formirati sasvim novu ekipu usred sezone i da će se promijeniti ciljevi za ovu takmičarsku godinu.

Ugovor nije bio tema, s obzirom na to da je prethodno Mijailović produžio saradnju sa Obradovićem na još dvije sezone, uz jasnu poruku da ne može da napravi saradnju na duže staze - kada ni njegov mandat kao predsjednika ne traje duže od toga.

"Bili smo na sastanku prije dva-tri mjeseca o strategiji, bio je sa nama i Dragan Kićanović, da mu dam ugovor do kraja mog mandata, o budžetima i našalili smo se 'Ako nećeš da budeš trener, možeš da budeš i drugi funkcioner'. Pa se neko našalio 'Šta ćemo ako tebe neko pozove i kaže da ne produžiš ugovor Žocu?'. Rekao sam da nema problema, da ću mu dati ugovor da potpiše i da ću tog dana otići iz Partizana. Rekao mi je tada Željko 'Nećeš ti nigdje, nisam radio sa predsjednikom koji je više uradio' i da ovaj sistem ne može da funkcioniše bez nas dvojice. Zaista sam mu zahvalan i mislim da je veliki gubitak što njega nema i što nije ostao u klubu", ispričao je Mijailović.

