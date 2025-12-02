logo
Je li sve gotovo: Andrea Trinkijeri mijenja Željka Obradovića?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs Izvor Sport klub
Italijanski stručnjak Andrea Trinkijeri uskoro će preuzeti ekipu Partizana.

Andrea Trinkijeri novi trener Partizana Izvor: Eibner-Pressefoto/Marcel Engelbr / imago sportfotodienst / Profimedia

Italijanski trener Andrea Trinkijeri naslijedniće Željka Obradovića na klupi Partizana, prenosi "Sportklub". Najtrofejniji evropski trener podnio je ostavku nakon poraza od Panatinaikosa i uprkos naporima uprave da ga ubijede da ostane, to se nije obistinilo. Sada će po svemu sudeći drugi mandat na klupi crno-bijelih započeti Trinkijeri.

On je bez angažmana od ljetos kada je raskinuo saradnju sa Žalrgirisom, dok je u međuvremenu od odlaska iz Humske vodio i Bajern iz Minhena. Nije se Italijan o najboljem svjetlu oprostio od Partizana 2020. godine, a pitanje je šta bi bilo da sjajnu sezonu crno-bijelih nije prekinula korona.

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović i Trinkijeri su očigledno izgladili odnose, pošto je temperamentni stručnjak tužio beogradski klub i dobio na sudu. Očekuje se da čitav posao uskoro bude ozvaničen, pošto Partizan već u četvrtak dočekuje Bajern u Beogradskoj areni.

