Italijanski stručnjak Andrea Trinkijeri uskoro će preuzeti ekipu Partizana.
Italijanski trener Andrea Trinkijeri naslijedniće Željka Obradovića na klupi Partizana, prenosi "Sportklub". Najtrofejniji evropski trener podnio je ostavku nakon poraza od Panatinaikosa i uprkos naporima uprave da ga ubijede da ostane, to se nije obistinilo. Sada će po svemu sudeći drugi mandat na klupi crno-bijelih započeti Trinkijeri.
On je bez angažmana od ljetos kada je raskinuo saradnju sa Žalrgirisom, dok je u međuvremenu od odlaska iz Humske vodio i Bajern iz Minhena. Nije se Italijan o najboljem svjetlu oprostio od Partizana 2020. godine, a pitanje je šta bi bilo da sjajnu sezonu crno-bijelih nije prekinula korona.
Je li sve gotovo: Andrea Trinkijeri mijenja Željka Obradovića?
Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović i Trinkijeri su očigledno izgladili odnose, pošto je temperamentni stručnjak tužio beogradski klub i dobio na sudu. Očekuje se da čitav posao uskoro bude ozvaničen, pošto Partizan već u četvrtak dočekuje Bajern u Beogradskoj areni.