Ako Partizan hoće Trinkijerija, mora da požuri: Još jedan klub iz Evrolige krenuo po njega

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Andrea Trinkijeri na meti još jednog člana Evrolige pored Partizana.

Andrea Trinkijeri jedan od kandidata i za trenera Efesa Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Dok i dalje traje saga oko ostavke Željka Obradovića, prvi pik za novog trenera KK Partizan spominje se Andrea Trinkijeri. S njim bi navodno trebalo da pregovara novi sportski direktor Žarko Paspalj, koji ima dobre adute na svojoj strani, međutim neće mu biti lako.

Znamo da je Trinkijeri u lošim odnosima sa predsjednikom kluba Ostojom Mijailovićem, s kojim se nije čuo još od odluke da ode iz Partizana, dok se sada pojavljuje i novi problem za crno-bijele ako krenu na Italijana.

Prema informacijama iz Turske, Andrea Trinkijeri je jedan od kandidata i za trenera Efesa. Nedavno je Igor Kokoškov dobio otkaz i u Istanbulu takođe traže novog šefa stručnog štaba, a prema informacijama turskog portala "Basketfaul" upravo je Trinkijeri u vrhu liste kandidata.

Osim njega Efes gleda ka Luki Bankiju, Janisu Sferopulosu i Pablu Lasu, odnosno očigledno je da u Istanbulu gledaju ka "teškašima" iz Evrolige koji su trenutno bez posla pošto su sklopili vrlo skupu ekipu.


Za sada se Andrea Trinkijeri nije oglašavao na temu novog angažmana i trenutno je u Italiji gdje je tokom kvalifikacionog ciklusa za Svjetsko prvenstvo radio kao stručni konsultant. Naravno, cilj mu je da se što prije vrati u Evroligu gdje je posljednje radio u Žalgirisu.

Anketa

Ko bi trebalo da naslijedi Željka Obradovića?

  • Andrea Trinkijeri

    30.07% (43)

  • Aleksandar Saša Đorđević

    47.55% (68)

  • Aleksandar Džikić

    6.29% (9)

  • Nenad Čanak

    5.59% (8)

  • Vlade Jovanović

    6.29% (9)

  • Samo strani trener može da ga zamijeni

    1.4% (2)

  • Bogdan Karaičić

    2.8% (4)

Ko bi trebalo da naslijedi Željka Obradovića?

Rezultati

