"Moramo da se nosimo sa tim": Gordon Herbert nije mogao da ne spomene Obradovića

Trener Bajerna Gordon Herbert oglasio se pred utakmicu sa Bajernom.

Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA

Košarkaši Bajerna gostuju ekipi Partizana u četvrtak od 20.45 u Beogradskoj areni u okviru 14. kola Evrolige. Biće to prvi meč crno-bijelih od odlaska Željka Obradovića, pa će Gordon Herbert imati znatno teži taktički zadatak, pošto će sa druge strane biti Mirko Ocokoljić. Trener Bavaraca je svjestan da je ranjeni lav najopasniji.

Bajern je trenutno na 16. poziciji sa skorom 5-8, dok je Partizan 18. sa pobjedom manje. Nemci očekuju paklenu atmosferu u Areni i 20.000 Grobara protiv njih, ali se nadaju da mogu da se nose sa neprijateljskim okruženjem.

"Kao i uvijek u Beogradu, prvo što moramo da uradimo jeste da se nosimo sa atmosferom i svakako promijenjenim scenarijem nakon ostavke trenera Obradovića", kaže trener Herbert i dodaje:

"To znači da moramo da vodimo računa o lopti u napadu i da kontrolišemo tempo igre kako Partizan ne bi mogao da pokaže svoj veliki talenat. Ključ će biti skokovi", naveo je trener Bavaraca.

Bajern najviše strijepi od Isaka Bonge koji je ljetos produžio ugovor sa Partizanom uprkos bogatim ponudama, ali od starta sezone nije uspio da pronađe prepoznatljiv ritam. Dalje na sajtu Bajerna navode da Džabarija Parkera i Nika Kalatesa kao velike prijetnje, uz napomenu da su Dvejn Vašington i Sterling Braun najučinkovitiji ove sezone.

Šta je rekao Ocokoljić?

Ocokoljiću je zapao najteži mogući zadatak. Obradović nije mogao da razmrda ekipu iz letargije, da li će to on uspjeti?

"Želim da vratim košarku u prvi plan i jedino se time bavim. Uspjeli smo poslije duže vremena da uradimo trening, sva priča je vezana za Bajern", rekao je on na treningu pred Bajern.

Svi igrači Partizana su spremni, ima ih 14 na raspolaganju i u četvrtak, na dan meča, znaće ko će igrati.

"Pokušavamo da neke stvari riješimo na što bolji način, da budemo konstantni, da ne igramo jednu četvrtinu, da budemo dobri tokom cele utakmice, da energija bude mnogo bolja od početka utakmice... Dakle, te neke osnovne stvari. Oni što bih volio je da ničije lopte i svaki skok završi kod nas, u našim rukama".