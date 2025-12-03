logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trinkijeri neće u Partizan? Italijani tvrde da se ne vraća u Humsku

Trinkijeri neće u Partizan? Italijani tvrde da se ne vraća u Humsku

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Ko će naslijediti Željka Obradovića na klupi Partizana?

Trinkijeri odbio Partizan Izvor: MN PRESS

Iako se pronio glas da je italijanski trener Andrea Trinkijeriveć dogovorio saradnju sa Partizanom, sada stiže demanti iz Italije. Poznati košarkaški novinar Mateo Adreani tvrdi da je Trinkijeri odbio da sjedne na užarenu klupu crno-bijelih nakon ostavke Željka Obradovića.

Kako se navodi, Partizan je u velikim problemima jer je nekoliko trenera odbilo ponudu da dođe u Humsku. Ne navodi se na koga se tačno misli, ali se osim Trinkijeri niko ozbiljnije nije dovodio u vezu sa beogradskim klubom.

Italijanski stručnjak je bez angažmana od ljetos kada je raskinuo saradnju sa Žalgirisom, dok je u međuvremenu od odlaska iz Humske vodio i Bajern iz Minhena. Nije se Italijan u najboljem svjetlu oprostio od Partizana 2020. godine, a pitanje je šta bi bilo da sjajnu sezonu crno-bijelih nije prekinula korona.

Prije konačne ostavke Željka Obradovića, Humsku je napustio sportski direktor Zoran Savić na čije mjesto će doći Žarko Paspalj. Do zvaničnog dolaska nasljednika Željka Obradovića, tim će sa klupe voditi Mirko Ocokoljić, ali osim Trinkijerija novo ime se ne nazire...

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Andrea Trinkijeri Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC