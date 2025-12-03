Trinkijeri neće u Partizan? Italijani tvrde da se ne vraća u Humsku

Ko će naslijediti Željka Obradovića na klupi Partizana?

Izvor: MN PRESS

Iako se pronio glas da je italijanski trener Andrea Trinkijeriveć dogovorio saradnju sa Partizanom, sada stiže demanti iz Italije. Poznati košarkaški novinar Mateo Adreani tvrdi da je Trinkijeri odbio da sjedne na užarenu klupu crno-bijelih nakon ostavke Željka Obradovića.

Kako se navodi, Partizan je u velikim problemima jer je nekoliko trenera odbilo ponudu da dođe u Humsku. Ne navodi se na koga se tačno misli, ali se osim Trinkijeri niko ozbiljnije nije dovodio u vezu sa beogradskim klubom.

Andrea Trinchieri finally decided to reject the offer from Partizan Belgrade, despite the optimism of last days, can confirm@eurodevotion.



Not easy for Partizan, also other coaches rejected the club, I'm told.https://t.co/R9V2e2yfWh — Matteo Andreani (@matty_vanpersie)December 3, 2025

Italijanski stručnjak je bez angažmana od ljetos kada je raskinuo saradnju sa Žalgirisom, dok je u međuvremenu od odlaska iz Humske vodio i Bajern iz Minhena. Nije se Italijan u najboljem svjetlu oprostio od Partizana 2020. godine, a pitanje je šta bi bilo da sjajnu sezonu crno-bijelih nije prekinula korona.

Prije konačne ostavke Željka Obradovića, Humsku je napustio sportski direktor Zoran Savić na čije mjesto će doći Žarko Paspalj. Do zvaničnog dolaska nasljednika Željka Obradovića, tim će sa klupe voditi Mirko Ocokoljić, ali osim Trinkijerija novo ime se ne nazire...