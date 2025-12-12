"Imam smrtonosni tumor mozga, neću čekati da me ubije": Potresna ispovijest Džejsona Kolinsa, prvog gej NBA igrača

Bivši NBA košarkaš Džejson Kolins govorio o svojoj borbi protiv tumora na mozgu i o prognozama koje nisu sjajne.

Izvor: Mark Halmas/Icon SMI / Newscom / Profimedia

Poznati američki košarkaš Džejson Kolins (47), prvi aktivni NBA igrač koji je otvoreno priznao da je gej, javno je otkrio da boluje od glioblastoma, najagresivnijeg i najčešćeg zloćudnog tumora mozga.

U razgovoru za ESPN, rekao je kroz šta je prolazio i kroz šta i dalje prolazi dok se bori sa teškom bolešću, uz loše prognoze.

"Prije nekoliko mjeseci, moja porodica objavila je kratko saopštenje u kojem je navedeno da imam tumor na mozgu. Bila je to jednostavna objava, ali namjerno štura, jer su imali želju da sačuvaju moju privatnost u trenutku u kojem nisam bio u stanju da govorim za sebe. Moji voljeni su pokušali da shvate sa čim se suočavamo. Ipak, sada je vrijeme da ljudi čuju direktno od mene. Imam glioblastom u četvrtom stadijumu. To je jedan od najsmrtonosnijih oblika raka mozga. Pojavio se nevjerovatno brzo", priznao je Kolins, koji je igrao u NBA ligi od 2001. do 2014. i nastupao za Netse, Memfis, Minesotu, Atlantu, Boston, Vašington i Bruklin.

"U maju sam se vjenčao sa ljubavi svog života, Bransonom Grinom, na ceremoniji u Ostinu, u Teksasu. Nije moglo biti savršenije. U avgustu je trebalo da idemo na US Open, kao i svake godine, ali kada je automobil došao po nas da bi nas odvezao na aerodrom, nisam bio ni izbliza spreman. I prvi put u nekoliko decenija, propustio sam let jer nisam mogao da se usredsredim na pakovanje".

"Imao sam tako čudne simptome nedjelju ili dvije, ali smatrao sam da ću to pregurati ako nije nešto ozbiljno loše. Ipak sam sportista".

"Međutim, jeste bilo veoma ozbiljno. Bio sam na CT skeneru samo pet minuta, kada je tehničar rekao da će pozvati specijalistu da me pogleda. Dovoljno puta u životu sam otišao na skener da bih znao da pregled traje duže od pet minuta. I znao sam još jedno - šta god da je tehničar vidio na ekranu, nije bilo dobro".

"Sudeći prema riječima mojih najbližih, nestali su moj bistar um, kratkotrajno pamćenje i sposobnost da shvatim stvari. Postao sam kao 'Dori' iz crtaća 'Finding Nemo', ali u izvedbi NBA igrača. A tek u narednih nekoliko nedjelja shvatili smo koliko je zapravo sve loše".

Zašto je taj rak opasan?

"Razlog zašto je glioblastom toliko opasan je taj da raste unutar lobanje, da je veoma agresivan i da može da se proširi. Teško ga je liječiti jer je okružen mozgom i jer prodire u čeoni režanj, a to je dio glave koji te čini tobom. Moj glioblastom je 'multiformni'. To je kao da zamislite monstruma sa pipcima koji se šire po donjoj strani mog mozga, širine bejzbol lopte."

Kolins je rekao da ljekari nikad ne mogu da garantuju da će pacijent u tom slučaju poslije operacije biti "drugačiji". A prognoze su postajale sve gore.

"Biopsija je otkrila da je moj glioblastom imao faktor rasta od 30 odsto, što znači da bih bio mrtav za šest nedjelja do tri mjeseca u slučaju da se ništa ne preduzme. Tumor bi ostao bez prostora da se širi. To je 'divlji' tip glioblastoma i sve te mutacije čine ga još smrtonosnijim".

Kako je podnio tako tešku vijest? Zavolio korejske sapunice

"Ljudi me pitaju kako sam reagovao, a dobra stvar je to da nisam bio svjestan kada su saopštavali tu vijest mom suprugu i porodici u bolnici, pa se zapravo ne sjećam. Branson je rekao da sam izgubio želju da gledam tenis dok sam bio u bolnici, nisam mogao da se krećem, a naprasno sam zavolio mirne, tihe korejske sapunice - i to na korejskom jeziku".

Kolins je naglasio i to da je ponosan na činjenicu da je uvijek imao prave ljude od sebe.

"Kada sam 2013. postao prvi aktivni gej košarkaš u NBA ligi, rekao sam najbližima prije nego što sam izašao u javnost. Nisam bio zabrinut da li će ta priča da 'izađe' prije nego ja to želim, jer sam vjerovao ljudima kojima sam je rekao. I pogodite? Ništa nije 'procurilo'. I sada mogu da otvoreno kažem - posljednjih 12 godina bile su najbolje u mom životu. Život je mnogo bolji kada samo istupiš onakav kakav jesi, bez straha da pokažeš svoje pravo lice, javno ili privatno, i da kažeš - to sam ja i evo sa čim se suočavam".

Podsjetio je i na slučaj svoje bake, koja je takođe imala rak (stomaka) i da su prognoze bile crne.

"Kada su joj dijagnostikovali tumor, rekli su da joj je ostalo još šest mjeseci života, a nadživjela je doktore koji su joj dali tu prognozu. Zato, kada doktor zada neki vremenski okvir, moj um na to odgovara rečima 'Da, da, da', ali znam da u meni ima više života. I znam da je više borbe u meni."

Najbliži se opraštali od njega

Dok je ležao u bolnici, najbliži su dolazili da se rastaju sa njim.

"U tom trenutku niko nije pretpostavljao da ću izaći iz 'magle' u kojoj sam bio. Moj suprug i porodica su istraživali opcije i smislili plan - da me izvuku iz bolnice da bih počio da pijem lijek Avastin, jedan od prvih tretmana za tumor kakav imam. To je bila moja najbolja šansa da zaustavim rast tumora i da povratim kvalitet svog života. Tako su rekli. Poslije toga je došlo zračenje i za nekoliko dana, razbistrila mi se magla. Kolicima su me odveli na prvu terapiju zračenjem, a do treće sam mogao da živim. U oktobru sam počeo da sam odlazim u šetnje po kraju. Čak mi je i suprug vratio telefon, jer sam po svemu sudeći prije toga slao čudne tekstualne poruke i gledao bezumne TikTok klipove satima dok nisam imao svest šta radim"

U teškim trenucima, pričao je i sa svojim bratom blizancem, Džeronom.

"Sjeo je ispred mene na kauč i rekao mi 'Moraš da se boriš. Bez obzira na sve, moraš da se boriš'. A to znam da radim. Kada sam donosio odluku da javno istupim kao gej, sjetio sam se scene iz filma 'Manibol', u kojem vlasnik Red Soksa kaže Biliju Binu (Bred Pitu) da prva osoba koja probije zid uvijek ima najviše krvi na sebi."

"I osjećam da sam sada na toj poziciji, da bih mogao da budem prva osoba koja će probiti taj zid. Nećemo sjediti zavaljeni i čekati da me ovaj rak ubije bez ulaska u paklenu borbu protiv njega. Prije svega, pokušaćemo da mu zadamo udarac kakav niko nije, radijacijom, hemoterapijom i imunoterapijom koja se još izučava, ali nudi najperspektivniji vid liječenja ove vrste tumora".

Kolins je rekao da su uobičajene prognoze za njegovo stanje 11 do 14 mjeseci.

"Ako je to vrijeme koje mi je preostalo, onda ću ga radije potrošiti na pokušaje da se izliječim tretmanom koji bi jednog dana mogao da postane novi standard za druge kojima je potrebna."

"Pao sam i nisam znao da ustanem"

Svakako za to ima dovoljno novca.

"Srećan sam da budem u finansijskoj situaciji da mogu da putujem na bilo koje mjesto u svijetu gde mogu da primim terapiju. I ako meni ne pomogne ovo što radim, osjećam se dobro zbog toga što bi moglo da pomogne nekome ko bude dobio ovakvu dijagnozu jednog dana. Isto je bilo i kada sam javno rekao da sam gej, kada su mi rekli da moj izbor da živim otvoreno kako hoću može da pomogne nekoj osobi koju nikad nisam sreo."

Za kraj, Kolins je htio da naglasi i da je nedavno pao u svom domu u Los Anđelesu i da nije znao kako da isključi klima-uređaj kod kreveta.

"Postoji aplikacija (za korišćenje klime), ali je tumor očigledno već uticao na moj mozak, pa sam se sagnuo umjesto da koristim aplikaciju i pao kada sam pokušao da isključim klimu iz struje. Bilo je strašno to što nisam mogao da se podignem kada sam pao, niti sam shvatao kako da koristim koljeno da se oslonim. I dok sam ležao dole, samo sam razmišljao o jednom. Rekao sam sebi 'Nećete me ovako pronaći. Neću završiti kao Elvis na WC šolji. Ako nešto pođe po zlu, ovakvog me nećete zateći. Smisliću kako da ovo riješim i ako ne budem paničio - ustaću'."

"I ti što ovo čitaš, čitaš jer sam na kraju ustao i shvatio kako da riješim situaciju. Svako ko me poznaje zna da me ne bi trebalo potcjenjivati", napisao je Kolins u pismu javnosti koje pokazuje koliko je hrabar čovjek.

