Vladislav Lučić podijelio je anegdotu o Saši Obradoviću koga je trenirao kao igrača.

Izvor: MN PRESS

Legendarni srpski trener Vladislav Lale Lučić sa klupe je predvodio i Crvenu zvezdu i Partizan, a jedan od učenika bio mu je aktuelni trener crveno-bijelih Saša Obradović. Lučić je podijelio zanimljivu anegdotu o nekadašnjem pulenu i time stavio do znanja o kakvom karakeru se radi.

On je u tri navrata vodio košarkaše Zvezde, a na prvom treningu ga je sačekala zanimljiva scena. Akter je bio upravo Saša Obradović.

"Dolazim na prvi trening pola sata ranije i vidim nekoga kako trči uz stepenice. Bilo je daleko i nisam mogao da vidim ko je. Pitao sam čovkeka koji je radio o kome se radi, na šta mi je on odgovorio da je to Saša Obradović i da je u sali od osam sati. Tu mi je sve bilo jasno. Zaista nevmerovatan radnik i nemam dilemu da će prenijeti to na igrače", ispričao je Lučić u intervjuu za "Meridian sport".

Vidi opis "Kad sam ga vidio šta radi, sve mi je bilo jasno": Neispričana priča o treneru Crvene zvezde Aleksandar Đorđević i Saša Obradović u duelu tokom "večitog derbija" 1991. Dragan Lukovski (Partizan), Saša Hupman i Saša Obradović (ALBA) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: MN PRESS Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 4 4 / 4

Obradović je svoj drugi mandat počeo na pravi način i poveo crveno-bijele u vrh Evrolige.

"Publika ga je prihvatila fantastično, a on se odužio dobrim igrama. Nema velikih oscilacija, bilo je padova, ali Zvezda igra izvanredno i napravila je sjajan rezutlat. Ovo sa Monekeom je veliki problem. Batler i Grejem su došli, ali se nisu još adaptirali na igru u Evropi", poručio je Lučić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!