logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Kad sam ga vidio šta radi, sve mi je bilo jasno": Neispričana priča o treneru Crvene zvezde

"Kad sam ga vidio šta radi, sve mi je bilo jasno": Neispričana priča o treneru Crvene zvezde

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Vladislav Lučić podijelio je anegdotu o Saši Obradoviću koga je trenirao kao igrača.

Vladislav Lučić o Saši Obradoviću Izvor: MN PRESS

Legendarni srpski trener Vladislav Lale Lučić sa klupe je predvodio i Crvenu zvezdu i Partizan, a jedan od učenika bio mu je aktuelni trener crveno-bijelih Saša Obradović. Lučić je podijelio zanimljivu anegdotu o nekadašnjem pulenu i time stavio do znanja o kakvom karakeru se radi.

On je u tri navrata vodio košarkaše Zvezde, a na prvom treningu ga je sačekala zanimljiva scena. Akter je bio upravo Saša Obradović.

"Dolazim na prvi trening pola sata ranije i vidim nekoga kako trči uz stepenice. Bilo je daleko i nisam mogao da vidim ko je. Pitao sam čovkeka koji je radio o kome se radi, na šta mi je on odgovorio da je to Saša Obradović i da je u sali od osam sati. Tu mi je sve bilo jasno. Zaista nevmerovatan radnik i nemam dilemu da će prenijeti to na igrače", ispričao je Lučić u intervjuu za "Meridian sport".

Obradović je svoj drugi mandat počeo na pravi način i poveo crveno-bijele u vrh Evrolige. 

"Publika ga je prihvatila fantastično, a on se odužio dobrim igrama. Nema velikih oscilacija, bilo je padova, ali Zvezda igra izvanredno i napravila je sjajan rezutlat. Ovo sa Monekeom je veliki problem. Batler i Grejem su došli, ali se nisu još adaptirali na igru u Evropi", poručio je Lučić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Saša Obradović Vladislav Lučić treneri KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC