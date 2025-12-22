Monako pred izbacivanjem: Kneževina ima jasan rok, a problemi se samo gomilaju

Košarkaški klub Monako mogao bi da ispadne iz plej-ofa domaćeg šampionata ukoliko ne riješi brojne administrativne probleme.

Košarkaški klub Monako ne stoji najbolje u domaćem prvenstvu, pošto mu preti izbacivanje iz plej-ofa francuske lige. Problem ekipe koju vodi Vasilis Spanulis su brojni administrativni problemi, a rok koji klub ima je kraj ligaškog dijela sezone.

Monako je kažnjen od strane LNB lige i sada je dužan da na konto takmičenja uplati 500.000 evra. Uz to, klub je kažnjen i zabranom registrovanja igrača. Primijenjena je i kad klub nije mogao da registruje Korija Džozefa iz NBA lige u nacionalnom takmičenju. Stigla je i nova opomena - isključenje u slučaju da klub ne reaguje do kraja ligaškog dijela.

Klubu su kazne bile izrečene i u proteklom periodu, pa je ekipa u kojoj igra Nemanja Nedović bila kažnjena 300.000 evra zbog neizvršenih obaveza, problema sa dokumentacijom i smanjene saradnje.

"Vrijeme dobre volje i strpljenja je prošlo, Monako mora brzo da reaguje, jer će u suprotnom čelni ljudi reagovati bez zadrške. Ako uzmemo u obzir šta Monako predstavlja, da je to jaka ekipa koja ima brojne talente i onda pogledamo u administrativnu strukturu, razlika je prevelika", poručio je predsjednik takmičenja Filip Oser.



"Monako je tim sa najviše kazni u istoriji. Ako bi postojali i najmanji znaci promene kod Monaka, to bi bilo odlično. Ali, očigledno, još od toga nema ništa. Ovaj klub, iz različitih razloga, nije ispunio zahtjeve administracije. To je neprihvatljivo i liga se neće povući", navedeno je.

Monako naredni meč u Evroligi igra protiv Real Madrida u 18. kolu Evrolige, u susretu koji je na programu u petak od 19.30 sati. Prije toga ekipa Vasilisa Spanulisa imaće obaveze u domaćem šampionatu jer se u utorak sastaje sa Šoletom u 19.00 sati. Monako je trenutno prvi na tabeli sa skorom 10-2, a odmah iza njih nalaze se druga dva evroligaša - Pariz i ASVEL.

