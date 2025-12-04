NBA šampion došao u Evroligu!

Monako je doveo dugogodišnjeg NBA plejmejkera Korija Džozefa.
Dugogodišnji NBA plejmejker Kori Džozef (34) potpisao je za Monako. Osvajač šampionske titule sa San Antonio Sparsima 2014. godine pojačao je ekipu Vasilisa Spanulisa i biće veliko pojačanje već odličnoj bekovskoj liniji. Već je čine Majk Džejms (35), Eli Okobo (28), Matje Strazel (23), Nemanja Nedović (34)...
Džozef stiže u Evroligu poslije čak 14 godina u NBA ligi. Slavni Greg Popovič odabrao ga je u San Antoniju 2011. 29. "pik" NBA drafta i studenta Teksasa, igrao je kod njega do 2015. godine, a od tada je mijenjao tim na dvije godine - Toronto, Indijanu, Sakramento, Detroit... U sezoni 2023/24 zaigrao je za Golden Stejt, a prošlu je proveo u Orlando Medžiku.
Reprezentativac je Kanade, vuče korijene sa Trinidada i Tobaga, a njegov stariji brat Devo Džozef igrao je od 2012. godine u Evropi. Nosio je i dres Budućnosti (u sezoni 2015/16), a nastupao je prethodnih godina i na Kosovu i Metohiji za Peć i Prištinu.
Prethodni tim Korija Džozefa, Orlando Medžik, imao je pravo da ga zadrži i za tekuću sezonu, ali je u junu odabrao rastanak iako je iskusni organizator igre nastupio u 50 mečeva Medžika prošle sezone.
U novom timu očekuje se da podijeli ulogu organizatora igre sa Majkom Džejmsom, dok Monako trenutno zauzima peto mjesto na tabeli Evrolige, sa skorom 8-5.
