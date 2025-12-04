Evroliga ovakvu utakmicu nikad nije vidjela: Godinama će se pamtiti Monakovih 125 poena

Monako pobijedio Pariz uz rekordni broj ubačenih poena na jednoj utakmici bez produžetaka

Izvor: Laurent Coust / SOPA / Sipa Press / Profimedia

Monako je pobijedio Pariz u Evroligi nevjerovatnim rezultatom - 125:104. Igrači Vasilisa Spanulisa oborili su rekord takmičenja, nadmašivši dosadašnjih 123 poena Makabija iz sezone 2004/25. Nikada nijedan tim nije postivao više poena u jednoj utakmici bez produžetaka u Evroligi.

Eli Okobo ubacio je 26 za Monako (4/6 za tri, osam asistencija), Metju Strazel 22 (6/8 za tri, sedam asistencija), Majk Džejms je dodao 16 (2/2 za tri, sedam asistencija), Nikola Mirotić 14 (4/6 za tri)...

Monako je za tri poena timski šutirao 17/28, podijelio je čak 30 timskih asistencija na 49 pogodaka iz ugre. Uz fenomenalan šut za dva poena (25/37), teško je zamisliti da neki evropski tim odigra preciznije i efikasnije. Povrh toga, u toku ove večeri potvrđeno je da Monako dovodi NBA plejmejkera Korija Džozefa.

Srpski košarkaš Nemanja Nedović učestvovao je u pobjedi Monaka sa sedam poena za sedam i po minuta na terenu, a njegov tim je po četvrtinama ovako gradio razliku: 35:29, 23:17, 33:24, 34:34.

I u poraženom timu bilo je veoma efikasnih, Džastin Robinson ubacio je 24, Džared Roden 22, Nadir Hifi 17, ali nijedno napadačko oružje ne bi upalilo protiv ovako raspucanog Monaka, koji je sada na skoru 9-5, dok je Pariz na učinku 5-9.