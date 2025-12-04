logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evroliga ovakvu utakmicu nikad nije vidjela: Godinama će se pamtiti Monakovih 125 poena

Evroliga ovakvu utakmicu nikad nije vidjela: Godinama će se pamtiti Monakovih 125 poena

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Monako pobijedio Pariz uz rekordni broj ubačenih poena na jednoj utakmici bez produžetaka

Monako pobijedio Pariz sa 125 ubačenih poena Izvor: Laurent Coust / SOPA / Sipa Press / Profimedia

Monako je pobijedio Pariz u Evroligi nevjerovatnim rezultatom - 125:104. Igrači Vasilisa Spanulisa oborili su rekord takmičenja, nadmašivši dosadašnjih 123 poena Makabija iz sezone 2004/25. Nikada nijedan tim nije postivao više poena u jednoj utakmici bez produžetaka u Evroligi.

Eli Okobo ubacio je 26 za Monako (4/6 za tri, osam asistencija), Metju Strazel 22 (6/8 za tri, sedam asistencija), Majk Džejms je dodao 16 (2/2 za tri, sedam asistencija), Nikola Mirotić 14 (4/6 za tri)...

Monako je za tri poena timski šutirao 17/28, podijelio je čak 30 timskih asistencija na 49 pogodaka iz ugre. Uz fenomenalan šut za dva poena (25/37), teško je zamisliti da neki evropski tim odigra preciznije i efikasnije. Povrh toga, u toku ove večeri potvrđeno je da Monako dovodi NBA plejmejkera Korija Džozefa.

Srpski košarkaš Nemanja Nedović učestvovao je u pobjedi Monaka sa sedam poena za sedam i po minuta na terenu, a njegov tim je po četvrtinama ovako gradio razliku: 35:29, 23:17, 33:24, 34:34.

I u poraženom timu bilo je veoma efikasnih, Džastin Robinson ubacio je 24, Džared Roden 22, Nadir Hifi 17, ali nijedno napadačko oružje ne bi upalilo protiv ovako raspucanog Monaka, koji je sada na skoru 9-5, dok je Pariz na učinku 5-9.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga KK Monako KK Pariz

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC