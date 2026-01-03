Nikola Kalinić se vraća u reprezentaciju Srbije: Alimpijeviću ispunjena želja, Čović otkrio detalje

Košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić mogao bi već u februaru da bude ponovo u dresu reprezentacije Srbije.

Izvor: MN PRESS

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević ima ideju da u nacionalni tim vrati Nikolu Kalinića. Iskusni košarkaš Crvene zvezde nije odbio tu ideju iako je djelovalo da je završio reprezentativnu karijeru, a o svemu se oglasio i Nebojša Čović. Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije istakao je bi Kalinić već u februaru mogao da bude na spisku!

Srbija će 27. februara dočekati Tursku, a zatim drugog marta gostovati istom protivniku. Biće to, po svemu sudeći, najvažniji mečevi u ovim kvalifikacijama jer su se Srbija i Turska nakon prve dvije runde profilisali kao jači od svojih preostalih rivala u grupi, Švajcarske i BiH. Zbog toga bi bilo veoma važno da Alimpijević ima na raspolaganju sve igrače koje želi, a među njima je i Kalinić!

"Meni je drago da je Nikola Kalinić pristao da se vrati u reprezentaciju. Nije mogao u ovom prozoru, ali da vidimo za februar. Ja ne pričam kao ekskluzivitet, već kao dobar odnos sa trenerom Alimpijevićem. Ne bi trebalo od toga praviti medijske bombe", rekao je Nebojša Čović prilikom gostovanja u podkastu "Miljanov korner".

Između ostalog, Dušan Alimpijević je gledao meč Crvene zvezde protiv Efesa u Istanbulu, pa je možda i to bio trenutak da se popriča o povratku u nacionalni tim iskusnog košarkaša. Selektor Srbije je optimističan i nada se da će Kalinića uskoro imati na raspolaganju u dresu sa državnim grbom.

"Ja sam veoma srećan što smo došli u situaciju, da neki igrači koji su u prethodnom periodu rekli 'ne', da sada opet otvaramo staro/novo poglavlje, da je moguće i realno. Ne samo sa Kalinićem, nego sa svima. Odavno sam rekao da nemamo luksuz da se odreknemo bilo kog igrača, a naročito tako vrhunskih. Ne smijemo da odustanemo bez jedne dodatne priče, dodatne ponude i napora da sve te ljude vratimo u reprezentaciju", rekao je Alimpijević za "Meridian Sport" i dodao: "Mislim da je realno. Treba naravno voditi računa o njihovom zdravlju i fizičkom stanju u trenutku kada se pojavljuju FIBA prozori ili takmičenja. Ja neću odustajati od igrača koji su dokazani i potrebni reprezentaciji."

Nikola Kalinić i Dušan Alimpijević su već godinama dobri prijatelji i to bi mogao da bude jedan od najjačih aduta selektora kada su pregovori oko povratka u nacionalni tim u pitanju. Iako je jasno da Kalinić u ovoj fazi karijere ima druge prioritete, Srbija za njega nije završena priča.

"U kontaktu sam sa Duletom, sarađivali smo i prije nego što je postao selektor, družili smo se još u Vojvodini, tako da smo u kontaktu i zvao me je. Ipak, trenutno, u situaciji u kojoj se nalazim, ono malo slobodnog vremena što dobijem uglavnom koristim da budem sa ćerkicom, tako da mislim da moj povratak u reprezentaciju trenutno nije realan. Ali dobro, vidjećemo šta sutra nosi. Ta priča nije definitivno zatvorena, ali nije baš ni realna u ovom momentu. Vidjećemo kad se stvari malo slegnu u kom smjeru ćemo krenuti", ispričao je Nikola Kalinić prije nekoliko dana.

Nikola Kalinić je sa reprezentacijom Srbije osvojio srebrne medalje na Olimpijskim igrama 2016. godine u Riju, Svjetskom prvenstvu 2016. godine u Španiji i Mediteranskim igrama 2013. godine u Mersinu. Takođe, sa reprezentacijom je osvojio bronzu na Univerzijadi 2013. godine u Kazanju. Što se tiče klupske košarke Kalinić je bio šampion Evrope sa Fenerbahčeom, dok u dresu Zvezde ima sedam osvojenih trofeja.