Ovako nešto nikad niste vidjeli: Najbolje zakucavanje sezone, pogledajte potez o kom bruji cijela Amerika

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Orlando Medžika Entoni Blek izveo je vjerovatno najbolje zakucavanje sezone.

Entoni Blek zakucavanje protiv Memfisa Izvor: Screenshot/Twitter/@TheHoopCentral

NBA sezona nije blizu kraja, uz to je 2026. tek počela, a već se pojavio kandidat za najbolje zakucavanje u najjačoj ligi na svijetu u ovoj godini, a svakako i u sezoni. Autor spektakularnog poteza je američki bek Orlando Medžika Entoni Blek (21) koji je izazvao erupciju u dvorani, nakon što je pored četvorice rivala iz Memfisa vrlo hladnokrvno zakucao i došao do poena.

Zakucavanje koje će se dugo pamtiti desilo se u Berlinu, na utakmici protiv Memfis Grizlisa. Dva i po minuta prije kraja meča i pri neriješenom rezultatu 107:107, Paolo Bankero je pokrenuo kontranapad i precizno dodao Bleku. Mladi bek je zaletio ka košu, a čak četvorica igrača Grizlisa - Vins Vilijams, Dži-Dži Džekson, Santi Aldama i zvijezda Memfisa Džeren Džekson Džunior - pokušala su da ga zaustave. Ipak, Blek je bio nezaustavljiv i silovito zakucao.

Pogledajte zakucavanje na meču Memfis - Orlando: 

Zakucavanje Bleka, posebno u ovakvoj završnici i protiv ovakve odbrane, već se smatra jednim od najatraktivnijih poteza sezone. A, reakcija navijača dovoljno govori o tome kakav je spektakularan potez izveo ovaj momak.

Utakmica je završena u korist Orlanda rezultatom 118:111, a Blek je meč završio sa 21 poenom, sedam asistencija i šest skokova. Paolo Bankero je dodao 26 poena i 13 skokova, uz po četiri asistencije i ukradene lopte, dok je Franc Vagner zabilježio 18 poena i devet skokova.

U redovima Memfisa, Džeren Džekson bio je najefikasniji sa 30 poena, Santi Aldama je dodao 18, Sedrik Kauard 17, dok je Dži-Dži Džekson postigao 15 poena.

NBA liga Memfis Orlando

