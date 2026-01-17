logo
"Pitanje je koliko ćemo da izdržimo sa ovim brojem igrača": Povreda na meču protiv Zvezde zabrinula trenera Zadra

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Trener Zadra Danijel Jusup zabrinut je poslije povrede još jednog svog igrača, ovoga puta u meču sa Crvenom zvezdom u ABA ligi.

Danijel Jusup nakon poraza od Crvene zvezde Izvor: YouTube/KK Zadar TV

Košarkaši Crvene zvezde odigrali su odličan meč u 15. kolu ABA lige i rutinski savladali Zadar na gostovanju, a u tenzičnoj utakmici Saša Obradović je imao dovoljno prostora da rotira sve igrače i svima da šansu. Na kraju je istakao da je ovo zaslužena pobjeda njegovog tima i da je Crvena zvezda uspjela da zadrži pobjednički ritam. 

"Prvo zaslužena pobjeda, mislim da smo igrali onoliko koliko je bilo dovoljno da pobjede. Poslije fizički i emotivnog pražnjenja u Milanu. Dobro je da sam mogao da izrotiram igrače koji su manje igrali i da zadržim ritam. Pobjednički i što se igre tiče za nastavak sezone. Važno nam je sada jer imamo velikim broj utakmica na strani", rekao je on na konferenciji poslije utakmice.

Oglasio se i trener Zadra Danijel Jusup koji je istakao da je situacija jako alarmantna u njegovoj ekipi. Budžet je mali, broj igrača takođe i sve je više povreda. 

"Prvo čestitam Zvezdi na pobjedi. Jedan dio utakmice smo izgledali čak i ok, ali jednostavno protiv takve ekipe teško da možemo da trajemo. Potrošnja je izuzetna, a sastav je takav, teško je to pratiti sa ovim brojem igrača. Tu dolazi do povreda. Danas se povrijedio Tišma, Žganec je izvan stroja. Ovo je situacija za zabrinuti se. Jer je pitanje koliko ćemo ovako da izdržimo sa ovim intenzitetom i brojem utakmica. Limitirani smo budžetom, manji nam je budžet, liga je jača, mi smo godinu dana stariji i istrošeniji", rekao je Jusup. 

