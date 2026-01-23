Nove informacije iz tabora Crvene zvezde oko lokacije na kojoj će se igrati meč protiv Dubaija u okviru 25. kola Evrolige.
Crvena zvezda se poslije serije gostovanja vraća u Beograd i 30. januara igra protiv Dubaija u okviru 25. kola Evrolige, međutim i dalje nije poznato da li će to biti u "Beogradskoj areni" ili hali "Aleksandar Nikolić".
To će direktno zavisiti od brzine kojom bude demontiran bazen korišten za Evropsko prvenstvo u vaterpolu u "Beogradskoj areni", poslije čega će Crvena zvezda i pustiti u prodaju ulaznice za ovaj meč. Ako demontaža bude sporija nego što se očekuje, onda će Zvezda igrati u hali "Aleksandar Nikolić". Saopštenje prenosimo u cijelosti:
Gdje će Zvezda igrati protiv Dubaija? Navijači su zbunjeni, klub se oglasio
"KK Crvena zvezda Meridianbet poslije serije gostovanja u Evroligi odigraće prvu evroligašku utakmicu na domaćem parketu protiv ekipe Dubaija, 30. januara u okviru 25. kola Evrolige. Klub još uvijek nema zvaničnu potvrdu da li će biti u mogućnosti da koristi Beogradsku Arenu za predstojeći duel, zbog demontaže postavke za Evropsko prvenstvu u vaterpolu koje je na programu do 25. januara".
"Zbog svega navedenog karte za utakmici sa Dubijem nisu još uvijek puštene u prodaju, a više informacija objavićemo početkom nedjelje".
"Koristimo ovu priliku da se zahvalimo gradu Beogradu, Beogradskoj Areni i organizatorima Evropskog prvenstva u vaterpolu koji čine maksimalne napore da nam izađu u susret i omoguće da prije dogovorenog roka krenemo sa korišćenjem Beogradske Arene".
"Po dobijanju definitivne potvrde da li ćemo moći da koristimo Arenu, ili ćemo utakmicu sa Dubaijem igrati u hali Aleksandar Nikolić, klub će se oglasiti zvaničnim saopštenjem oko prodaje karata i svim ostalim servisnim informacijama", navodi se.
