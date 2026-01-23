Nove informacije iz tabora Crvene zvezde oko lokacije na kojoj će se igrati meč protiv Dubaija u okviru 25. kola Evrolige.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda se poslije serije gostovanja vraća u Beograd i 30. januara igra protiv Dubaija u okviru 25. kola Evrolige, međutim i dalje nije poznato da li će to biti u "Beogradskoj areni" ili hali "Aleksandar Nikolić".

To će direktno zavisiti od brzine kojom bude demontiran bazen korišten za Evropsko prvenstvo u vaterpolu u "Beogradskoj areni", poslije čega će Crvena zvezda i pustiti u prodaju ulaznice za ovaj meč. Ako demontaža bude sporija nego što se očekuje, onda će Zvezda igrati u hali "Aleksandar Nikolić". Saopštenje prenosimo u cijelosti:

Vidi opis Gdje će Zvezda igrati protiv Dubaija? Navijači su zbunjeni, klub se oglasio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

"KK Crvena zvezda Meridianbet poslije serije gostovanja u Evroligi odigraće prvu evroligašku utakmicu na domaćem parketu protiv ekipe Dubaija, 30. januara u okviru 25. kola Evrolige. Klub još uvijek nema zvaničnu potvrdu da li će biti u mogućnosti da koristi Beogradsku Arenu za predstojeći duel, zbog demontaže postavke za Evropsko prvenstvu u vaterpolu koje je na programu do 25. januara".

"Zbog svega navedenog karte za utakmici sa Dubijem nisu još uvijek puštene u prodaju, a više informacija objavićemo početkom nedjelje".

"Koristimo ovu priliku da se zahvalimo gradu Beogradu, Beogradskoj Areni i organizatorima Evropskog prvenstva u vaterpolu koji čine maksimalne napore da nam izađu u susret i omoguće da prije dogovorenog roka krenemo sa korišćenjem Beogradske Arene".

"Po dobijanju definitivne potvrde da li ćemo moći da koristimo Arenu, ili ćemo utakmicu sa Dubaijem igrati u hali Aleksandar Nikolić, klub će se oglasiti zvaničnim saopštenjem oko prodaje karata i svim ostalim servisnim informacijama", navodi se.



