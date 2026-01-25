NBA meč odgođen zbog ubistva!

Nakon ubistva Aleksa Pritija (37) odložen je NBA meč Minesote i Golden Stejta.

Izvor: Marty Jean-Louis / ddp USA / Profimedia

Agenti ICE ubili su još jednu osobu u Mineapolisu, a zbog toga je odložen meč Golden Stejt Voriorsa i Minesota Timbervulfsa. NBA je odmah reagovala i najavila da će se objaviti novi termin utakmice.

Kako prenose strani mediji u Mineapolisu su federalni agenti Službe za imigraciju i carinu (ICE) upucali još jednu osobu nakon što su smrtno ranili i ubili Reni Nikol Gud u istom gradu prije nekoliko nedjelja. Sada je žrtva 37-godišnji muškarac Aleks Priti.

Ubijeni Aleks Priti nije imao dosije i nije bio poznat policiji od ranije, a iako je brzo prebačen u intenzivnu njegu preminuo je. Pucnjava se desila u devet časova ujutro. Meč Minesote i Golden Stejta trebalo je da bude odigran u nedkelju, a liga je saopštila da je "odluka donesena kako jer je prioritet sigurnost građana Minesote".

Izvor: X/@OmarFatehMN

Aleks Priti je 37-godišnji medicinski tehničar zaposlen na odjeljenju intenzivne njege. Bio je dio protesta na ulicama Mineapolisa koji su izbili zbog ubistva Rene Nikol Gud 7. januara.

"Razgovarali smo s njim prije otprilike dvije nedjelje o protestima, rekli smo mu da se ne upušta previše i da ne radi ništa glupo. A on je rekao da sve zna", rekao je njegov otac Majkl Preti.

Dimitri Drekonja, načelnik odeljenja za zarazne bolesti u VA bolnici i profesor na Univerzitetu u Minesoti, koji je sa Pretijem sarađivao i u bolnici i opisao ga je kao izuzetnog medicinskog tehničara i vrednog radnika. "Želio je da pomaže ljudima. Bio je super drag, super uslužan tip - brinuo se o svojim pacijentima. Jednostavno sam zapanjen. Bio je tako dobar tip. Jednostavno sam volio da radim s njim", rekao je Drekonja.

BREAKING - A man has been shot and killed by Border Patrol in Minneapolis after preliminary reports suggest he attempted to pull a weapon on agents while they were detaining him.pic.twitter.com/0izfIQhfzP — Right Angle News Network (@Rightanglenews)January 24, 2026

