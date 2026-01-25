logo
"Micić je gotov i neće se vratiti": Izraelci već tjeraju Vasu, haos u Hapoelu

"Micić je gotov i neće se vratiti": Izraelci već tjeraju Vasu, haos u Hapoelu

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
Srpski plejmejker Vasilije Micić kritikovan je u Izraelu.

Izraelski novinari o Vasi Miciću Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

KK Partizan produbio je krizu Hapoela iz Tel Aviva koji je i dalje među najbolje plasiranim timovima Evrolige. Ne dobijaju Izraelci ono što su očekivali od najskupljeg igrača u Evropi Vasilija Micića, a dodatne probleme im pravi to što je Antonio Blejkni pod istragom zbog navodnog namještanja utakmica. Tamošnji mediji su glasni u kritikama, a na meti renomiranog "Sport 5" našao se upravo srpski reprezentativac.

On je za 37 minuta protiv Partizana u Minhenu dao četiri trojke iz 12 pokušaja, a iz igre je šutirao 5/15. Izraelski medij ocjenjuje da Micić nije u stanju da povrati "stari sjaj".

"Događaj pod nazivom 'Vasilije Micić - superzvijezda' je završen, i neće se vratiti", navodi se u tekstu koji je izazvao dosta reakcija u Izraelu, ali i šire.

Sa Efesom je podigao dva trofeja Evrolige, ali autor teksta smatra da je to samo prošlost koja se ne može vratiti.

"Stariji Vasilije može da gleda fotografije iz prošlosti sa ponosom i da shvati da osoba koju vidi na tim slikama više ne postoji – nostalgija nije plan rada".

Dovode u pitanje njegov status u Tel Avivu i smatraju da je možda neki drugi klub bolja opcija za iskusnog pleja u ovoj fazi karijere.

"Micić ne treba da se povuče iz košarke u potpunosti, već samo da se povuče iz ideje da je ogromna košarkaška zvijezda. Tačno je - ovdje je već penzionisan. Mogao bi da bude marginalni igrač rotacije, nisam siguran da li će to željeti, ali novac čini razne stvari. Mogao bi da ode da vodi ekipu u nekoj komfornijoj sredini", navodi se u tekstu.

Kako se ranije pisalo, Micić je od trenera Dimitrisa Itudisa tražio veću minutažu, on mu je to omogućio, ali je došlo do trzavica u samom timu i pitanje je kako će Grk riješiti ovu situaciju.

