"Partizan 14 godina nije osvojio trofej": Trener crno-bijelih hoće da otme pehar crveno-bijelima

Đorđe Ćirković je Partizanu prvo donio trofej kupa, zatim i pehar u Arkus ligi, a sada želi Superkup i Svjesrpski kup.

Izvor: MN PRESS

Rukometaši Partizana i Vojvodine u utorak od 18 časova boriće se za trofej Superkupa Srbije. Duel šampiona Srbije i aktuelnog osvajača Kupa prof. dr Branislav Pokrajac igraće se u niškoj dvorani ,"Čair", a besplatne karte mogu se preuzeti na blagajni hale sve do početka utakmice. Pobjednik ovog meča dan kasnije igraće Svesrpski kup, sa boljim iz duela Leotar Trebinje - Sloga Doboj.

Uoči susreta sa dobro poznatim rivalom u Superkupu, trener Partizana Đorđe Ćirković ističe da je motivacija glavni adut crno-bijelog tima.

"Partizan 14 godina nije osvojio trofej Superkupa i postoji ogromna želja da se to ostvari. Taj motiv je naša prednost. Vojvodina je godinama dominirala, bila višestruki osvajač, a sa druge strane mi imamo priliku da u vitrine donesemo još jedan trofej na koji se čekalo više od decenije i tako kompletiramo sva domaća takmičenja. Da ste me u novembru ili decembru pitali koliko je teško pripremiti ekipu da se potencijalno bori za dva trofeja u 24 časa, bio bih zabrinut. Međutim, sada su svi osim Kabe zdravi i spremni. Toliko dobro rade na treninzima da se uopšte ne brinem. Ni u kom slučaju ne mogu da kažem da smo u piku forme, to će se desiti možda za mjesec dana, ali imamo kapacitet da bez problema odigramo dvije utakmice i da se to energetski ne osjeti."

Kaže da situacija nije idealna.

"Četiri reprezentativca su se vratila, bili su bez takmičarskog meča do Kikinde. Dva vrlo važna igrača su izašla iz povrede, igraju prve utakmice poslije višemjesečne pauze. Vojvodina i dalje ima širok roster i dominantno je dobila dosadašnje utakmice u prvenstvu, tako da je to svaki put u najavi sudar najboljeg napada i najbolje odbrane srpskog rukometa. Imaju i Novosađani svoje probleme. Otišao je Dodić, koji je bio važna karika u fazi napada, i sada treba da nađu neki novi početak bez njega, tako da su u tom smislu i oni u nekoj tranziciji igre. Volio bih da meč Superkupa protekne u lijepoj atmosferi, kakvu je Niš mnogo puta umio da priredi", rekao je Đorđe Ćirković.

Oglasio se i reprezentativac

Svoja očekivanja pred duel u Superkupu podijelio je i golman Andrej Trnavac, koji se nada da će publika u hali "Čair" uživati u dvodnevnom rukometnom spektaklu.

"Imamo priliku da osvojimo prva dva trofeja ove sezone. Partizan dugo nije osvojio Superkup, stoga nam motivacije ne manjka. Mislim da ekipa ove sezone nikad bolje nije izgledala, vratili su se Zečević i Šijan i konačno imamo roster koji može da iznese kvalitetan i jak trening, a naravno i utakmice. Znamo kakva je Vojvodina ekipa, imaju reprezentativce, internacionalce, iskusne igrače. Očekujem težak meč, sa puno prekida i faulova, ali će sigurno biti uzbudljivo i neizvjesno do kraja. Nadam se da će publika uživati tokom predstojeća dva dana u Nišu", završio je on.

Što se tiče Vojvodine, vidjeli smo da je pred ovaj turnir kažnjen prvi trener ekipe Vladan Matić.