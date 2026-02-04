"Slušaj, moram da budem politički korektan": Skariolo pogledao u Doru i odlučio da joj jedno prećuti

Trener Real Madrida nezadovoljan suđenjem protiv Panatinaikosa i zato je morao da bude politički korektan pred Dorom Panteli.

Panatinaikos je pobedio Real Madrid 82:81 poslije velikog preokreta, dvojkom Džerijana Grenta na 2,3 sekunde do kraja, a koliko god da se ta velika pobjeda slavila u Atini - i Ergin Ataman jedva dočekao da likuje - podjednako je isto uzrujala sve u "kraljevskom klubu" zbog "nesportskih stvari".

Serđo Skariolo bio je izuzetno ljut nakon što je njegova ekipa ispustila pobjedu u Atini, tako da se "grizao za jezik" u intervjuu po završetku meča kod novinarke Dore Panteli. Nešto je uspio da prećuti, nešto ipak nije mogao da sakrije.

"Daću vam politički korektan odgovor, jer ako bih rekao šta zaista osjećam u ovom trenutku, to jverovatno ne bi bilo pametno. Radije ću baciti svoj novac na neke druge stvari...", rekao je Serđo Skariolo očigledno misleći na sudije, pa je potom dodao:

"Čestitam protivniku, borili smo se do posljednjeg šuta, oni su dobili i čestitam, idemo dalje".

Kada su se glave ohladile, to nije značilo da će Skariolo zaboraviti na suđenje, nego je na konferenciji za medije objasnio da postoji razlog zašto ne voli kada mu Ilija Belošević, Milivoje Jovčić i Jakub Zamojski "dijele pravdu".

"Znali smo da ćemo igrati protiv veoma dobre ekipe... Nismo, međutim, znali da ćemo se suočiti sa zaista, zaista lošim izdanjem trojice zaista dobrih sudija. Naš skor sa ovom trojicom koji su inače dobre sudije - je jedna pobjeda i sedam poraza", morao je da napomene nervozni Skariolo.

Poslije ovog poraza Reala, i pobede Panatinaikosa, situacija na tabeli Evrolige se dodatno zakomplikovala i od drugog do desetog mjesta na tabeli razlika je samo dvije pobjede.

