Italijan pruža sjajne partije u Megi i mašta o NBA ligi: "Pobjeda protiv Zvezde pokazala da možemo protiv najboljih"

Luiđi Suigo pruža odlične partije u ekipi Mege i nalazi se na putu ka ostvarenju snova, pošto mašta da igra u NBA ligi jednog dana

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Luiđi Suigo odlučio je da sa samo 18 godina napusti rodnu Italiju i da dođe u Srbiju. Potpisao je za Megu i uvjeren je da će mu sve to pomoći da ostvari željeni cilj - da jednog dana zaigra u NBA ligi.

"Izabrao sam Megu zbog reputacije u radu sa mladim igračima i jer im daje veliku odgovornost. Mega je poznata po tome što vjeruje igračima, dopušta im da igraju, da prave greške i što fokusira se na dugoročan napredak, a ne na kratkoročne rezultate. Za mene je ovo idealno okruženje da unaprijedim svoju igru i sazrim kao igrač", rekao je Suigo za zvanični sajt kluba.

Pamti prve korake u rodnom Tradateu, a poslije je igrao za Vareze, Armani i tamo je sjajnim partijama u juniorskom uzrastu skrenuo pažnju na sebe.

"Početak nije bio lak, posebno zato što je sve veoma intenzivno i tačno definisano. Tempo treninga, fizička zahtjevnost i taktička disciplina bili su zahtjevni i na visokom nivou. Ipak, stručni štab i saigrači su mi mnogo pomogli, i nakon nekoliko nedjelja sam se opustio i osjećao sam se slobodnije i sigurnije u kompletnom sistemu. Jedna od najvećih razlika je svakodnevni intenzitet, jer ovdje svaki trening djeluje takmičarski i usmjeren je ka razvoju. Veliki akcenat se stavlja na individualno napredovanje uz timske koncepte. U Italiji pristup može biti više taktički i zasnovan na iskustvu, dok je u Megi prioritet da se mladi igrači brzo razvijaju i preuzimaju odgovornost na terenu."

"Pobjeda protiv Zvezde je veoma važna"

U prošlom kolu ABA lige Mega je pobedila Crvenu zvezdu, a on je postigao 14 poena, uz 9 skokova.

"Pobjeda protiv Crvene zvezde je veoma važna za nas. Pokazala nam je da možemo da se nosimo sa najboljim ekipama i da se naš rad isplaćuje. Takve pobjede donose samopouzdanje ali i dodatnu motivaciju da nastavimo da radimo, jer onda shvatiš koliki potencijal imamo kao grupa."

Mega je i tokom "Vinlajn Basket kup" uspjela da pobijedi CSKA u Moskvi i Lokomotivu Kuban na svom terenu.

"Igranje protiv ruskih timova mi je mnogo pomoglo u smislu iskustva. Te utakmice su bile veoma fizičke i takmičarski zahtjevne, i tražile su visok nivo fokusa i čvrstine. Suočavanje sa različitim stilovima igre i snažnim, iskusnim protivnicima izbacilo me je iz zone komfora i pomoglo mi da napredujem, posebno u donošenju odluka i brzoj adaptaciji tokom utakmica".

Mega će u drugom dijelu sezone igrati u plej-aut fazi ABA lige gdje je očekuje 10 novih mečeva sa ekipama iz A grupe, kao i još dvije utakmice grupne faze spomenutom Kupu, uz učešće u Kupu Radivoja Koraća.

"Pokazali smo da možemo da igramo sa velikim timovima. Naša ekipa je mlada i talentovana I trudićemo se da ostvarimo što više pobjeda u drugoj fazi ABA lige kako bismo se plasirali u plej-in. Takođe, ostale su nam dvije utakmice tom kupu i šanse za plasman na Fajnal for su i dalje otvorene. Sam plasman na završni turnir predstavljao bi veliki uspjeh za nas", zaključio je Suigo.

