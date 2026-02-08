logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đoan Penjaroja se direktno obratio navijačima Partizana: Crno-bijeli na najtežem mogućem izazovu

Đoan Penjaroja se direktno obratio navijačima Partizana: Crno-bijeli na najtežem mogućem izazovu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Partizan dočekuje Dubai u poslednjem kolu grupne faze ABA lige.

Penjaroja o utakmici Partizan Dubai Izvor: MN PRESS

KK Partizan u ponedeljak dočekuje ekipu Dubaija u direktnom okršaju za čelo tabele Grupe A ABA lige, a ovo je ujedno i posljednji meč grupne faze. Trener Đoan Penjaroja iznio je očekivanja pred najteži izazov u regionalnom takmičenju.

Crno-bijeli ne znaju za poraz u ABA ligi od dolaska Španca na klupu i pokušaće da nastave pobjednički niz. Biće to drugi ovosezonski meč, nakon što je Dubai u prvom susretu zabilježio pobjedu rezultatom 82:70.

"Očekuje nas vrlo važna utakmica u kojoj ćemo se boriti za prvu poziciju u ovom prvom dijelu takmičenja. Oni su dobra ekipa i u dobrom su momentu. Imaju kvalitetne i talentovane igrače, popunjeni na svim pozicijama. Igraju dobro u odbrani i napadu, tako da ćemo morati da igramo čvrsto i da budemo još bolji nego u prethodnim mečevima", rekao je Penjaroja koji se nada podršci navijača:

"Mislim da će ovo biti zanimljiva utakmica za naše navijače da dođu i podrže nas", zaključio je Penjaroja.

Svoja očekivanja pred meč iznio je i Isak Bonga.

"Moramo da nastavimo u dobrom ritmu. Važno je da se fokusiramo na detalje, da kao tim igramo zajedno i da budemo sve bolji. Na kraju dana, najvažnije je da pobijedimo ovu utakmicu i obezbijedimo čvrsto prvo mjesto na tabeli", istakao je Bonga.

Po završetku kola formiraće se Top 8 grupa koju će činiti po četiri najbolje ekipe iz grupe A i B, pa one nastavljaju borbu za poziciju u plej-ofu. U novu fazu takmičenja, ekipe prenose sve pobjede i poraze.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan KK Dubai košarka Đoan Penjaroja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC