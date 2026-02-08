Đoan Penjaroja se direktno obratio navijačima Partizana: Crno-bijeli na najtežem mogućem izazovu

Partizan dočekuje Dubai u poslednjem kolu grupne faze ABA lige.

KK Partizan u ponedeljak dočekuje ekipu Dubaija u direktnom okršaju za čelo tabele Grupe A ABA lige, a ovo je ujedno i posljednji meč grupne faze. Trener Đoan Penjaroja iznio je očekivanja pred najteži izazov u regionalnom takmičenju.

Crno-bijeli ne znaju za poraz u ABA ligi od dolaska Španca na klupu i pokušaće da nastave pobjednički niz. Biće to drugi ovosezonski meč, nakon što je Dubai u prvom susretu zabilježio pobjedu rezultatom 82:70.

"Očekuje nas vrlo važna utakmica u kojoj ćemo se boriti za prvu poziciju u ovom prvom dijelu takmičenja. Oni su dobra ekipa i u dobrom su momentu. Imaju kvalitetne i talentovane igrače, popunjeni na svim pozicijama. Igraju dobro u odbrani i napadu, tako da ćemo morati da igramo čvrsto i da budemo još bolji nego u prethodnim mečevima", rekao je Penjaroja koji se nada podršci navijača:

"Mislim da će ovo biti zanimljiva utakmica za naše navijače da dođu i podrže nas", zaključio je Penjaroja.

Svoja očekivanja pred meč iznio je i Isak Bonga.

"Moramo da nastavimo u dobrom ritmu. Važno je da se fokusiramo na detalje, da kao tim igramo zajedno i da budemo sve bolji. Na kraju dana, najvažnije je da pobijedimo ovu utakmicu i obezbijedimo čvrsto prvo mjesto na tabeli", istakao je Bonga.

Po završetku kola formiraće se Top 8 grupa koju će činiti po četiri najbolje ekipe iz grupe A i B, pa one nastavljaju borbu za poziciju u plej-ofu. U novu fazu takmičenja, ekipe prenose sve pobjede i poraze.

