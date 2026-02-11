logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Istorijsko veče Viktora Vembanjame u NBA ligi

Istorijsko veče Viktora Vembanjame u NBA ligi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Francuski košarkaš Viktor Vembanjama odigrao je najefikasniju utakmicu u karijeri.

viktor vembanjama odigrao istorijsku utakmicu u nba Izvor: Stacy Revere / Getty images / Profimedia

NBA zvijezda i košarkaš San Antonija Viktor Vembanjama (22) odigrao je najbolji meč u karijeri, nakon što je ekipi Lejkersa ubacio 40 poena, a uz to je imao i 12 skokova i dvije asistencije. Gosti su u ovom meču ubjedljivo slavili 136:108, pošto je tim iz Los Anđelesa nije mogao da računa na lidere Luke Dončića, Lebrona Džejmsa i naravno Ostina Rivsa.

Vembanjama je na terenu proveo 26 minuta i za to vrijeme je imao sjajno šutersko veče, ubacio je 40 poena, tako što je šutirao 4/6 za tri poena, 9/14 za dva, što dalje kaže da je iz igre pogađao 65 posto. Bio je vrlo važan šraf tima i u odbrani, pošto je imao 11 skokova, od ukupno 12. Podijelio je i dvije asistencije, ali je imao i četiri izgubljene lopte i jednu blokadu.

Zahvaljujući ovoj statistici Vembanjama je ispisao istoriju kluba - postigao je 25 poena u prvoj četvrtini što je najviše što je neko uspeo da uradi u San Antoniju. Takođe, perspektivni Francuz je ubacio i 37 poena do poluvremena, što je još jedan rekord. Na kraju, niko nikad nije uspeo da za 26 minuta na terenu postigne 40 poena i 12 skokova.

I tu nije kraj, Vembanjama je uspeo da veže 17 poena u prvoj četvrtini zahvaljujući kojoj su Sparsi napravili razliku u ranoj fazi meča (20:8). Nakon što je San Antonio imalo popriličnu razliku, bilo je jasno da nije neophodno da Vembanjama ostane na terenu. Doprinos u Sparsima je imao i Karter Brajant koji je postigao 16 poena, a pratio ga je Dilan Harper sa 15. Na drugoj strani Lejkerse je vodio Luk Kanard sa skromnih 14 poena, isto toliko imao je i Drej Timi. Sin Lebrona Džejmsa Broni takođe je bio dvocifren pošto je susret završio sa 12 poena i iz igre je šutirao 50 posto, dok je u šutu za tri bio nepogrešiv - pogodio je oba puta.

Bonus video: 

Pogledajte

00:10
Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl
Izvor: YouTube/Denver Nuggets
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Viktor Vembanjama NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC