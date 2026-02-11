logo
Olimpijakos u problemima pred Crvenu zvezdu: Trojica neizvjesna za meč u Pireju

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Bratski duel u Grčkoj je na programu u četvrtak od 20.15.

olimpijakos ima problema sa povredama pred mec sa zvezdom Izvor: Stefanos Kyriazis/IPA Sport / ip / IPA / Profimedia

Košarkaši Crvene zvezde gostuju ekipi Olimpijakosa u 28. kolu Evrolige u četvrtak od 20.15, a trener Jorgos Barcokas ima dosta kadrovskih problema pred duel sa beogradskim crveno-bijelima.

Trener grčkog velikana je dao najnovije informacije o stanju povrijeđenih i istakao da je neizvjestan nastup trojice igrača. U pitanju su Papanikolau, Nilikina i Moris.

"Neizvjesno je. Juče su Nilikina i Papanikolau trenirali. Danas će Moris probati. Nisam siguran. Poslije treninga ću znati bolje."

U prvom okršaju ove sezone, Crvena zvezda je pobijedila Olimpijakos rezultatom 91:80 u Beogradskoj areni, a trener Saša Obradović može praktično da računa na sve igrače osim teže povrijeđenih Tajsona Kartera, Hasijela Rivera i Ajzeu Kenana.

 Gdje će Zvezda tražiti šansu?

Olimpijakos trenutno ima dosta problema na spoljnim pozicijama, dok će se pod košem voditi velika borba. Jedini klasičan plejmejker im je Tomas Vokap, ali to ne treba da zavara beogradske crveno-bijele. Ključno će biti nadskočiti Nikolu Milutinova i Tajrika Džounsa, što je apostrofirao trener Zvezde

"Uvijek najvažnije. Skok je za svakog trenera i svaku pripremu utakmice najbitniji. Ako tu nismo na visokom nivou, o čemu pričamo svaki put, vjerovatno ćemo imati probleme."

Prihvatio je Obradović ulogu autsajdera koja im više prija jer su u prošlom kolu doživeli bolan poraz od Makabija iz Tel Aviva na domaćem terenu.

Zvezda je trenutno na sedmoj pozicije Evrolige sa skorom 16-11, dok je Olimpijakos drugo sa skorom 17-9.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:15
Delije pevaju Olimpijakosu
Izvor: Kurir sport
Izvor: Kurir sport

(MONDO)

