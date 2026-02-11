Crvena zvezda zbog zauzetosti Pionira i Arene dočekuje Igokeu m:tel u trećoj dvorani

Crvena zvezda će u ABA ligi biti domaćin Igokei m:tel, ali u Hali sportova.

Crvena zvezda ima obaveze u ABA ligi, ali klub sa Malog Kalemegdana neće biti domaćin u dosada u Pioniru, već se snage odmjeriti sa Igokeom u dvorani Ranko Žeravica, na Novom Beogradu.

Zvezda neće biti domaćin u nekadašnjem Pioniru, jer će biti zauzet zbog evropskog prvenstva u MMA, a na raspolaganju neće imati ni Beogradsku arenu jer će tada Partizan igrati protiv Budućnosti. Jedina dvorana koja je ostala na raspolaganju crveno-bijelima je ona u novom dijelu grada.

Još nije poznata kako će klub reagovati kad su u pitanju vlasnici sezonskih ulaznica, ali jasno je da će u Halu sportova moći da uđe maksimalno 5.000 navijača. Susret u regionalnom takmičenju zakazan je za nedjelju u 19 sati, dok će Partizan biti domaćin u 21.

