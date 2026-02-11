logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda zbog zauzetosti Pionira i Arene dočekuje Igokeu m:tel u trećoj dvorani

Crvena zvezda zbog zauzetosti Pionira i Arene dočekuje Igokeu m:tel u trećoj dvorani

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda će u ABA ligi biti domaćin Igokei m:tel, ali u Hali sportova.

zvezda domacin u ranku zeravici Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ima obaveze u ABA ligi, ali klub sa Malog Kalemegdana neće biti domaćin u dosada u Pioniru, već se snage odmjeriti sa Igokeom u dvorani Ranko Žeravica, na Novom Beogradu.

Zvezda neće biti domaćin u nekadašnjem Pioniru, jer će biti zauzet zbog evropskog prvenstva u MMA, a na raspolaganju neće imati ni Beogradsku arenu jer će tada Partizan igrati protiv Budućnosti. Jedina dvorana koja je ostala na raspolaganju crveno-bijelima je ona u novom dijelu grada.

Još nije poznata kako će klub reagovati kad su u pitanju vlasnici sezonskih ulaznica, ali jasno je da će u Halu sportova moći da uđe maksimalno 5.000 navijača. Susret u regionalnom takmičenju zakazan je za nedjelju u 19 sati, dok će Partizan biti domaćin u 21.

Bonus video: 

Pogledajte

00:19
Izlazak košarkaša Crvene zvezde
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda ABA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC