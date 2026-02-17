logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pozvan i Dario Šarić: Hrvatska objavila spisak za dva najvažnija meča

Pozvan i Dario Šarić: Hrvatska objavila spisak za dva najvažnija meča

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Dario Šarić našao se na spisku Hrvatske za predstojeće mečeve u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Dario Šarić igra za Hrvatsku protiv Njemačke Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaši Hrvatske žele da obezbijede prolaz na Svjetsko prvenstvo i slijedi im okršaj sa Njemačkom, svjetskim i evropskim šampionom. Selektor Tomislav Mijatović objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeća dva meča i svakako je najveće iznenađenje na spisku Dario Šarić.

Igrač sa velikim NBA iskustvom nedavno je dobio otkaz u Detroitu i slobodan je igrač. Upravo zbog toga ima pravo nastupa i ne mora da razmišlja o NBA pravilima. Biće tu da pomogne reprezentaciji, a sve više se spekuliše o njegovom povratku u Evropu. Uz njega je svakako najveće ime Mario Hezonja koji je nosilac reprezentacije.

Prvi meč protiv Njemačke se igra u Zagrebu 27. februara od 20 časova, dok je drugi meč 1. marta u 18 sati u Bonu.

Ovako izgleda spisak Hrvatske:

  • Mario Hezonja
  • Dario Šarić
  • Roko Badžim
  • Luka Božić
  • Danko Branković
  • Mateo Drežnjak
  • Goran Filipović
  • Lovro Gnjidić
  • Antonio Jordano
  • Mate Kalajdžić
  • Luka Krajinović
  • Krešimir Ljubičić
  • Marin Marić
  • Dominik Mavra
  • Lovro Mazalin
  • Toni Nakić
  • Ivan Perasović
  • Roko Prkačin
  • Krešimir Radovčić
  • Mihael Ružić
  • Džejlin Smit
  • Niko Šare
  • David Škara

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dario Šarić košarka Hrvatska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC