Pozvan i Dario Šarić: Hrvatska objavila spisak za dva najvažnija meča

Dario Šarić našao se na spisku Hrvatske za predstojeće mečeve u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.
Košarkaši Hrvatske žele da obezbijede prolaz na Svjetsko prvenstvo i slijedi im okršaj sa Njemačkom, svjetskim i evropskim šampionom. Selektor Tomislav Mijatović objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeća dva meča i svakako je najveće iznenađenje na spisku Dario Šarić.
Igrač sa velikim NBA iskustvom nedavno je dobio otkaz u Detroitu i slobodan je igrač. Upravo zbog toga ima pravo nastupa i ne mora da razmišlja o NBA pravilima. Biće tu da pomogne reprezentaciji, a sve više se spekuliše o njegovom povratku u Evropu. Uz njega je svakako najveće ime Mario Hezonja koji je nosilac reprezentacije.
Prvi meč protiv Njemačke se igra u Zagrebu 27. februara od 20 časova, dok je drugi meč 1. marta u 18 sati u Bonu.
Ovako izgleda spisak Hrvatske:
- Mario Hezonja
- Dario Šarić
- Roko Badžim
- Luka Božić
- Danko Branković
- Mateo Drežnjak
- Goran Filipović
- Lovro Gnjidić
- Antonio Jordano
- Mate Kalajdžić
- Luka Krajinović
- Krešimir Ljubičić
- Marin Marić
- Dominik Mavra
- Lovro Mazalin
- Toni Nakić
- Ivan Perasović
- Roko Prkačin
- Krešimir Radovčić
- Mihael Ružić
- Džejlin Smit
- Niko Šare
- David Škara
