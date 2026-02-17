Pozvan i Dario Šarić: Hrvatska objavila spisak za dva najvažnija meča

Dario Šarić našao se na spisku Hrvatske za predstojeće mečeve u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaši Hrvatske žele da obezbijede prolaz na Svjetsko prvenstvo i slijedi im okršaj sa Njemačkom, svjetskim i evropskim šampionom. Selektor Tomislav Mijatović objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeća dva meča i svakako je najveće iznenađenje na spisku Dario Šarić.

Igrač sa velikim NBA iskustvom nedavno je dobio otkaz u Detroitu i slobodan je igrač. Upravo zbog toga ima pravo nastupa i ne mora da razmišlja o NBA pravilima. Biće tu da pomogne reprezentaciji, a sve više se spekuliše o njegovom povratku u Evropu. Uz njega je svakako najveće ime Mario Hezonja koji je nosilac reprezentacije.

Prvi meč protiv Njemačke se igra u Zagrebu 27. februara od 20 časova, dok je drugi meč 1. marta u 18 sati u Bonu.

Ovako izgleda spisak Hrvatske:

Mario Hezonja

Dario Šarić

Roko Badžim

Luka Božić

Danko Branković

Mateo Drežnjak

Goran Filipović

Lovro Gnjidić

Antonio Jordano

Mate Kalajdžić

Luka Krajinović

Krešimir Ljubičić

Marin Marić

Dominik Mavra

Lovro Mazalin

Toni Nakić

Ivan Perasović

Roko Prkačin

Krešimir Radovčić

Mihael Ružić

Džejlin Smit

Niko Šare

David Škara

