Preporodio Bosnu, ali "moćnici" nisu zadovoljni: Ako se to nastavi, napuštam "studente"

Predsjednik Bosne Dubravko Barbarić govorio je o mogućem odlasku iz sarajevskog kluba.

Izvor: KK Bosna

Bosna je ove sezone napravila čudo - vratila se u ABA ligu i izborila plasman u plej-of, a u FIBA Evropa kupu je osigurano četvrtfinale za "studente".

Jedan od najzaslužnijih za povratak vrhunske košarke u Sarajevo je predsjednik "studenata" Dubravko Barbarić, ali je u intervjuu za "Basketball Sphere" najavio mogućnost odlaska.

"U posljednje vrijeme iz različitih centara moći, košarkaških i nekošarkaških, dobijam različite ‘signale’ da postoji nezadovoljstvo mojim načinom rada. Ukoliko se to nastavi otići ću na kraju sezone. Ovaj posao će biti profesionalno priveden kraju i niko, pa ni ja, ne treba da bude iznad kluba kao što je Bosna", izjavio je prvi čovjek sarajevskog kluba.

Prema njegovim riječima, očekuje probleme oko državnog novca zbog predstojećih izbora u BiH.

"Stabilnost će se moći zadržati osiguranjem različitih izvora prihoda. Očekujem iduće sezone poteškoće u prilivu javnog novca jer je ova godina izborna u BiH i uvijek se desi neki vid promjene koji destabilizuje sportske kolektive. Odziv domaćih privrednika je minoran bez obzira na naše brojne pokušaje da ih uključimo. Ostaju nam još pokušaji neke međunarodne saradnje da ne bi postali previše zavisni o prihodima kluba i mom vlastitom novcu. Ako ne uspijem u tome, siguran sam da postoje ljudi u Sarajevu koji to mogu bolje od ove uprave i ja ih sam već tražim. Odsustvo sujete je uvijek važan preduslov održivosti bilo kojeg kluba".

(MONDO)