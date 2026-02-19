Vlasnik Finiks Sansa: "Sramota za NBA ligu, gubitnici nam namještaju utakmice"

Met Išbija, vlasnik Finiks Sansa, burno reagovao na skandal koji potresa NBA ligu.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

NBA ligu sve više potresa skandal "tankovanja", toga da ekipe namjerno gube utakmice na kraju ligaškog dijela da bi dobile što bolje draft "pikove". Juta Džez to radi svjesno i izvodi najbolje igrače iz posljednjih četvrtina, a nije jedina koja namjerno gubi i obesmišljava samo takmičenje i dolazak na te utakmice čiji se pobjednik unaprijed zna.

Komesar NBA lige, Adam Silver, rekao je da je "tankovanje gore nego ikad" i zato su Juta i Indijana Pejsersi kažnjeni stotinama hiljada dolara.

Reagujući na tu izjavu i čitavu situaciju, vlasnik Finiks Sans Met Išbija otvoreno je rekao da je "tankovanje" sramota za timove i za čitavu ligu i da mora da prestane.

"Ovo je smiješno! Tankovanje je gubitničko ponašanje gubitnika. Namjerno gubljenje utakmica je nešto što niko ne bi trebalo da želi, niti bi trebalo da bude povezivan sa tim. Sramotno je za ligu i za organizacije. I razgovor o tome kao o 'strategiji' je smiješan", napisao je on na društvenoj mreži "Iks".

"Ako ste loš tim, dobićete dobar 'pik' na draftu i to ima smisla. Ali sramota je da namjerno sklanjate igrače iz tima i da namjerno gubite utakmice. To utiče i na integritet čitave lige"

"Užasno ponašanje, Silver mora da reaguje"

Izvor: Profimedia

"Ovo je mnogo veći skandal od bilo koje opklade na pojedinačni učinak igrača. Ovo je strateško 'bacanje' utakmica. Užasno je za navijače koji plaćaju da gledaju i koji navijaju za svoj tim. I užasno je za sve prave timove, koji se takmiče za mjesta zu plej-ofu".

"Užasno ponašanje koje Adam Silver i NBA liga moraju da zaustave masovnim promjenama. I imam puno povjerenje da će svojim vođstvom uspjeti to da sredi. Oni među nama koji su u poziciji da utiču na stvari moraju da istupe i da progovore. Jedina 'strategija' je da budemo ispravni prema navijačima, igračima i NBA zajednici", dodao je prvi čovjek Finiksa.

Sansi su trenutno sedmi na tabeli Zapadne konferencije, sa skorom 32-23 i jedna pozicija ih dijeli od mjesta koje direktno vodi u plej-of. Na njemu se nalazi Minesota, šestoplasirana, sa učinkom 34-22.

(MONDO)