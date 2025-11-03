Zbog ovoga su Francuzi htjeli da unište Nikolu Karabatića: "Bila je to oluja, ali nisam dopustio sebi da mrzim"

Nikola Karabatić se oglasio poslije mnogo godina o skandalu koji je prijetio da mu uništi život i karijeru.

Izvor: Icon Sport / ddp USA / Profimedia

Nikola Karabatić se nedavno vjerio sa svojom dugogodišnjom partnerkom Žeraldin Pile, zbog koje je bio u centru kladioničarskog skandala 2012. godine. Sada je za "RTL" pričao o optužbama i osudi za namještanje meča Monpeljea i istakao da mu je to iskustvo pomoglo da ojača.

Te 2012. policija je otkrila da je upravo Žeraldin na poluvremenu meča Monpeljea uložila 1.500 evra na poraz Nikoline ekipe od Seson Rena. Kako je Ren savladao tadašnje šampione 31:28 pokrenuta je istraga u koju su bili umiješani i Luka Karabatić, Mladen Bojnović, Dragan Gajić...

Na kraju je Karabatić dobio dva mjeseca uslovne kazne zatvora i morao je da plati 10.000 evra kazne, a sada je poslije mnogo vremena progovorio o tome.

"U to vrijeme naravno da mi je bilo teško. Bila je to oluja, kovitlac. U mojoj knjizi sam htio da objasnim šta sam naučio iz tog iskustva i povrh svega da objasnim kako sam to iskoristio da ne budem zarobljen u mržnji i ogorčenosti", počeo je Nikola Karabatić.

U to vrijeme još uvijek daleko od titule najboljeg rukometaša svih vremena bio je suspendovan i na šest mečeva, a francuski mediji su počeli da ga zovu "sportistom srpskog porijekla". Nije više bio zlatni Francuz.

"Osuđen sam i to sam iskoristio da se vratim još jači, da pokažem koliko sam otporan. Pustio sam da to prođe, rekao sam sebi: 'Ovo se dogodilo i dio je tvoje priče. Šta ćeš uraditi da izađeš jači?' i to mi je pomoglo da postanem bolja osoba, da naučim iz tog iskustva. To je ono o čemu pričam u knjizi. Prošlost jeste tu i na nama je da gledamo na nju kako želimo. Negativno ili pozitivno", rekao je on.

Šta je sa Nikolom i Žeraldin?

Nikola Karabatić i Žeraldin Pile su u vei od 2011. godine kada su se upoznali preko zajedničkih prijatelja. Imaju sina Aleka i ćerku Noru, a vjerili su se početkom oktobra poslije dugogodišnje veze u kojoj su između ostalog prošli i navedeni skandal vezan za namještanje meča.