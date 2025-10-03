Nikoli Karabatiću samo zbog nje Francuzi vikali "Srbine": Napravila mu pakao od života, on je ipak vjerio

Nikola Karabatić je poslije veze od 14 godina i dvoje dece verio Žeraldin Pile, svoju dugogodišnju partnerku. Sa njom je prošao sve - od pakla na početku veze do ljubavne sreće i zasnivanja porodice.

Izvor: Instagram/geraldinepillet

Najbolji rukometaš svih vremena Nikola Karabatić je zaprosio svoju dugogodišnju partnerku Žeraldinu Pile. Karabatić ima 41 godinu, Žeraldina četiri manje, a vijest su podijelili na instagram profilima.

"Rekli smo da", napisali su Nikola i Žeraldina koji imaju sina i ćerku, a u vezi su još od 2011. godine kada ih je spojio zajednički prijatelj. Sin im se zove Alek, ćerka Nora, a Nikola je više puta govorio kako svoju djecu pokušava da nauči srpski.

"Sin voli tenis, fudbal, rukomet. Rekao mi je već da će biti šampion. Vidjećemo, drago mi je to, podsjeća me na dane koje sam ja proživio s pokojnim ocem. Siguran sam samo da ću djecu naučiti da govore hrvatski i srpski jezik jer mi je to jako važno. Ipak sam ja Balkanac, ponosim se svojim korijenima, imam tamo kući i porodicu i želim da moja djeca znaju odakle su im korijeni...", govorio je Karabatić.

Žeraldina je takođe sportiskinja

Žeraldina Pile je takođe sportistkina. Dugo se bavila gimnastikom, a kasnije se dala u preduzetničke vode i bavi se hotelijerstvom. Ipak, osim veze sa Karabatićem najviše je poznata zbog kladioničarskog skandala koji je zamalo uništio karijeru najboljeg ikada.

Zbog 1.500 evra mu napravila pakao od života

Ljepotica koju će Nikola oženiti je zajedno sa ljepšom polovinom Luke Karabatića Dženi Prije stavila 1.500 evra na poraz Monpeljea u meču sa Seson Renom. Na poluvremenu su stavile tu opkladu i ona je prošla jer je Ren iznenađujuće savladao tadašnje šampione 31:28.

Nisu u skandal bili uključeni samo Nikola i Luka Karabatić sa svojim ljepšim polovinama već i Mladen Bojinović, Dragan Gajić, Samuel Onrubija, Primož Prošt, Mikael Robin i Isam Teđo. Nikola se tada branio svim silama, istakao da se nije kladio i insistirao je da njegovi saigrači nisu namjestili meč.

"Da li sam se kladio? Ja nisam, ali kladila se moja djevojka", rekao je Nikola na sudu, ali mu se i bez obzira na to njegov život pretvorio u pravi pakao.

Karabatić prestao da bude Francuz

Izbačen je Nikola Karabatić tada iz tima Monpeljea kome je donio titulu u Ligi šampiona, a nekoliko kompanija koje je reklamirao su odmah prekinule saradnju. Čak su francuski mediji počeli da ga oslovljavaju sa "rukometaš srpskog porijekla", mada su to brzo zaboravili kada su Luka i on krenuli da im osvajaju zlato za zlatom.

Na kraju je Mladen Bojinović najgore prošao. Osuđen je uslovno na četiri mjeseca zatvora i morao je da plati 20.000 evra. Nikola Žile iz kladioničarske kompanije je kažnjen uslovno sa četiri mjeseca zatvora i 40.000 evra. Nikola i Luka Karabatić su dobili uslovnu zatvorsku kaznu na dva mjeseca i dobili su penale od 10.000 evra, a ukupno je kažnjeno 14 ljudi sa kaznama od 1.500 do 40.000 evra. Na kraju je utvrđeno da je na poraz Monpeljea uplaćeno ukupno 100.000 evra na kvotu 2,9.

Oprostili mu zbog zlata

Pogledajte 04:52 Nikola Karabatić Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Postao je Nikola Karabatić najbolji rukometaš svih vremena i to ne toliko zbog zaista impresivne klupske karijere koliko zbog nestvarnih uspjeha sa Francuskom koje niko neće nadmašiti. Ako imate baš dosta vremena, udubite se u nabrajanje njegovih trofeja.

Klupska karijera

Monpelje (2000-2005, 2009-2013): Prvenstvo Francuske: 2002, 2003, 2004, 2005, 2010, 2011, 2012. Kup Francuske: 2001, 2002, 2003, 2005, 2010, 2012. Liga kup Francuske: 2004, 2005, 2010, 2011, 2012. Superkup Francuske: 2010, 2011. EHF Liga šampiona: 2003.

Кil (2005-2009): Prvenstvo Nemačke: 2006, 2007, 2008, 2009. Kup Nemačke: 2007, 2008, 2009. Superkup Nemačke: 2005, 2007, 2008. EHF Liga šampiona: 2007, (finale 2008. i 2009.) Superkup Evrope: 2007.

Barselona (2013–2015): Prvenstvo Španije: 2014, 2015. Kup Španije: 2014, 2015. Superkup Španije: 2013, 2014. Liga kup Španije: 2013, 2014. EHF Liga šampiona: 2015. Svetsko klupsko prvenstvo: 2013, 2014.

Pari Sen Žermen (2015–2024): Prvenstvo Francuske: 2016, 2017, 2018, 2019. Kup Francuske: 2015, 2018. Superkup Francuske: 2015, 2016. Liga kup Francuske: 2017, 2018, 2019.

Reprezentativna karijera

Zlatne medalje na Olimpijskim igrama: 2008. u Pekingu i 2012. u Londonu.

Zlatne medalje na Svetskim prvenstvima: 2009, 2011, 2015, i 2017.

Zlatne medalje na Evropskim prvenstvima: 2006, 2010, i 2014.

Srebrna medalja na Olimpijskim igrama: 2016. u Rio de Ženeiru.

Bronzane medalje na Svetskim prvenstvima: 2003, 2005 i 2019.

Bronzane medalje na Evropskim prvenstvima: 2008 i 2018.

Individualna priznanja