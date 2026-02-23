logo
ABA liga najavila velike promjene: Formira se Radna grupa sa četiri kluba i jednim ciljem

ABA liga najavila velike promjene: Formira se Radna grupa sa četiri kluba i jednim ciljem

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

ABA liga je najavila formiranje Radne grupe koju će predvoditi Zvezda, Partizan, Budućnost i Cedevita i koja će da predloži nove velike promjene u regionalnom takmičenju.

ABA liga formira Radnu grupu za promjene Izvor: MN PRESS

ABA liga pravi velike promjene. Najavljuju se nove stvari za budućnost regionalne košarke. Završen je onlajn sastanak čelnika takmičenja u kom su istakli da će da formirati novu Radnu grupu kako bi se napravio prijedlog cjelokupnog organizacionog sistema i model funkcionisanja.

"U godini jubileja, 25 godina postojanja ABA lige, napravićemo velike promjene kako bi takmičenje dodatno raslo i razvijalo se kao unikatni košarkaški projekat. To je zaključak sastanka i donijeta je jednoglasna odluka o formiranju Radne grupe koja će spremiti prijedlog za promjenu cijelog organizacionog sistema i izabraće najbolji sportski-biznis model funkcionisanja ABA lige", stoji u saopštenju.

Zanimljivo je i da će spomenutu Radnu grupu da čine četiri tima.

"Radna grupa, koja će pravno da pripremi nacrt novog dogovora, sastoji se od predstavnika Crvene zvezde, Partizana, Budućnosti i Cedevita Olimpija. Zajedno sa direktorom ABA lige Dubravkom Kmetovićem i pravnim zastupnikom lige Mihovilom Granićem. Poslije toga će se održati novi sastanak na kom će se diskutovati o tom prijedlogu", navodi se u saopštenju i dodaje da je ABA liga ove sezone ostvarila najveći profit u istoriji.

