Novi klub se prijavio za ABA ligu

ABA liga je saopštila da bi novi klub mogao da uđe u regionalno takmičenje od naredne sezone i da su uspostavljeni kontakti sa Slovanom iz Bratislave.

ABA liga mogla bi da dobije još klubova u narednoj sezoni. Postoji velika šansa da dogodine bude priključen i jedna klub iz Slovačke. U pitanju je Slovan iz Bratislave. To je jedna od tema na kojoj se diskutovalo na sastanku čelnika regionalnog takmičenja.

"U prilog razvoju i privlačnosti ABA lige govori i to da je 12. januara stiglo zvanično pismo od predstavnika Slovana iz Bratislave koji su izrazili želju da postanu novi učesnici regionalnog takmičenja u narednoj sezoni. Uslijediće sastanci i svi tehnički i finansijski uslovi", stoji u saopštenju.

Sve to je tek na početnim koracima, tako da nije još uvijek poznato da li će do toga doći.

"Menadžment ABA lige započeće pregovore i konkretno rješenje biće poznato tek poslije sastanka čelnika takmičenja, suvlasnika ABA lige i kada bude donijeta odluka o tome koliko će se klubova takmičiti i kakav će biti sistem takmičenja narednih sezona", poručili su iz ABA lige i dodali da su već uspostavili kontakte sa novim rukovodstvom Evrolige.

Na 573 kilometra od Beograda je stvoren novi klub

Slovan Bratislava nosi to ime od 2025. godine. Tada je kompanija "JTRE" kupila hokejaški klub, košarkaški klub u muškoj i ženskoj konkurenciji i odbojkaški klub u muškoj i ženskoj konkurenciji i tim koji je nosio ime Inter Bratislava postao je Slovan. Nalazi se na 573 kilometra od Beograda, u slovačkoj prestonici.

Inter Bratislava osnovan je 1963. godine i igra košarku u "Gopas Areni" koja prima 5.500 gledalaca. Trener im je Hrvat Aramis Naglić, a u istoriji su osvojili četiri titule u Čehoslovačkoj, pet u Slovačkoj i četiri Kupa. Trenutno su petoplasirani u slovačkoj ligi sa skorom 15-12.