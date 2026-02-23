logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi klub se prijavio za ABA ligu

Novi klub se prijavio za ABA ligu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

ABA liga je saopštila da bi novi klub mogao da uđe u regionalno takmičenje od naredne sezone i da su uspostavljeni kontakti sa Slovanom iz Bratislave.

Slovan iz Bratislave u ABA ligi Izvor: Kjell Eirik Irgens Henanger / Alamy / Profimedia

ABA liga mogla bi da dobije još klubova u narednoj sezoni. Postoji velika šansa da dogodine bude priključen i jedna klub iz Slovačke. U pitanju je Slovan iz Bratislave. To je jedna od tema na kojoj se diskutovalo na sastanku čelnika regionalnog takmičenja.

"U prilog razvoju i privlačnosti ABA lige govori i to da je 12. januara stiglo zvanično pismo od predstavnika Slovana iz Bratislave koji su izrazili želju da postanu novi učesnici regionalnog takmičenja u narednoj sezoni. Uslijediće sastanci i svi tehnički i finansijski uslovi", stoji u saopštenju.

Sve to je tek na početnim koracima, tako da nije još uvijek poznato da li će do toga doći.

"Menadžment ABA lige započeće pregovore i konkretno rješenje biće poznato tek poslije sastanka čelnika takmičenja, suvlasnika ABA lige i kada bude donijeta odluka o tome koliko će se klubova takmičiti i kakav će biti sistem takmičenja narednih sezona", poručili su iz ABA lige i dodali da su već uspostavili kontakte sa novim rukovodstvom Evrolige.

Na 573 kilometra od Beograda je stvoren novi klub

Izvor: Pavel Neubauer / TASR / Profimedia

Slovan Bratislava nosi to ime od 2025. godine. Tada je kompanija "JTRE" kupila hokejaški klub, košarkaški klub u muškoj i ženskoj konkurenciji i odbojkaški klub u muškoj i ženskoj konkurenciji i tim koji je nosio ime Inter Bratislava postao je Slovan. Nalazi se na 573 kilometra od Beograda, u slovačkoj prestonici.

Inter Bratislava osnovan je 1963. godine i igra košarku u "Gopas Areni" koja prima 5.500 gledalaca. Trener im je Hrvat Aramis Naglić, a u istoriji su osvojili četiri titule u Čehoslovačkoj, pet u Slovačkoj i četiri Kupa. Trenutno su petoplasirani u slovačkoj ligi sa skorom 15-12.

Možda će vas zanimati

Tagovi

ABA liga KK Slovan Bratislava

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC