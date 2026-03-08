logo
Veliki jubilej Nihada Đedovića u španskoj Endesa ligi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Nekadašnji košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine Nihad Đedović je u nedjelju stigao do velikog jubileja u španskoj Endesa ligi.

Veliki jubilej Nihada Đedovića u španskoj Endesa ligi Izvor: MN PRESS

Đedović je danas dostigao kotu od 1.000 koševa u Endesa ligi Španije.

On je u okviru 21. kola ubacio 16 poena za Unikahu u pobjedi u Đironi (83:90), čime je stigao do svog jubilarnog 1000. pogotka.

Na poduhvatu mu je čestitao klub iz Malage na društvenim mrežama.

"Čestitamo brate", poručeno je iz španskog kluba.

Đedović je počeo karijeru u sarajevskoj Bosni prije nego je obukao dres slavne Barselone, gdje je proveo pet sezona od čega je u dva navrata bio pozajmljen Obradoiru i Virtusu.

Potom je kratko nastupao za Galatasaraj prije odlaska u berlinsku Albu i Bajern iz Minhena, čije je boje branio devet sezona. Iz bavarskog kluba je 2022. godine prešao u Unikahu.

(MONDO)

Tagovi

Nihad Đedović Unikaha

