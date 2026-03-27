Evroligaš se raspada: Država daje 15 miliona evra da spriječi bankrot kluba

Autor Dragan Šutvić
Monako i dalje ima ogromne probleme, a sada će država sa 15.000.000 evra pokušati da spriječi potpuni kolaps ekipe.

Država daje 15 miliona evra za KK Monako Izvor: Coust Laurent/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Monako je još uvijek u igri za plasman u plej-of Evrolige i nakon nečega što je djelovalo kao slobodan pad tima poslije finansijskih problema sada ekipa uspijeva da pobeđuje. Ipak, sada će država morati da upumpa ogroman novac u klub kako se ne bi raspao.

Prema navodima "Jurohupsa" Kneževina Monako će do kraja sezone uložiti 15.000.000 evra kako se Monako ne bi raspao i kako bi klub završio aktuelnu sezonu. Prema navodima "Jurohupsa" taj novac će biti isplaćen prvo kroz plate igrača, a zatim svim saradnicima kluba. 

Ipak klub će i dalje biti u stanju predostrožnosti i vidjećemo da li će uopšte nastaviti da postoji. Traži se adekvatno rješenje, najvjerovatnije novi vlasnik, a ako se to ne pronađe Monako će morati ili da se ugasi ili da ekstremno smanji ambicije. 

Trener Vasilis Spanulis je napustio klupu i zamenio ga je dugogodišnji zamjenik Manučar Maroišvili, dok je sada asistent Sergej Gladir. Uz odlazak nekoliko košarkaša sada su povrijeđeni skupo plaćeni Nikola Mirotić i Majk Džejms. Ipak sada je Monako u seriji od tri pobjede, ima 19 trijumfa i na diobi je šestog mjesta sa čak pet timova, između ostalih i Crvenom zvezdom.

Potrebna im je do kraja jedna ili dvije pobjede za plej-in, a za plej-of bi morali da pobijede više mečeva. Ipak situacija djeluje mnogo stabilnije nego do prije recimo mjesec dana kada je tim naređao poraze, bio na ivici plej-ina i takođe je došlo do smjene na mjestu trenera.

