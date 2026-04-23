Šta se dešava sa Kecmanovićem? 40 dana nikog nije pobijedio, na brzinu ispao i sa petog turnira

Šta se dešava sa Kecmanovićem? 40 dana nikog nije pobijedio, na brzinu ispao i sa petog turnira

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Loša forma Miomira Kecmanovića u 2026. godini i novi poraz na startu turnira.

Miomir Kecmanović ispao sa Mastersa u Madridu

Srpski teniser Miomir Kecmanović je u prilično lošoj formi i ni na mastersu u Madridu nije uspio da se "izvuče iz ponora". Upisao je novi poraz, peti uzastopni u posljednjih 40 dana, Kecmanović je doživio na startu turnira u prestonici Španije gdje ga je bez većih problema savladao Terens Atman iz Francuske.

Meč je završen za samo 75 minuta i Atman je slavio 6:4, 7:5, iako je Kecmanović imao priliku u drugom setu da obezbijedi i treći set, ali je poklekao baš u odlučujućem gemu kada nije došao ni do taj-brejka.

Miomir Kecmanović je trenutno 69. na ATP listi i ima 795 osvojenih bodova. To znači da je treći po plasmanu iz Srbije, iza Đokovića i Međedovića.

Atman će u narednom kolu igrati protiv zemljaka Iga Umbera, dok srećom Kecmanovića ne očekuje pretjerani pad na ATP listi jer je i prošle godine takođe ispao u prvoj rundi od Lorenca Sonega. Ipak, zabrinjavajuće je da od 13. marta i pobjede nad Mekdonaldom u Dominikanskoj Republici nema trijumf. Redom su ga izbacivali Volton na tom turniru, pa Mahjžak u Majamiju, Nori u Monaku, Zverev u Minhenu... 

Istina, nije imao lak raspored na ovim turnirima, ali čini se da su njegova forma i samopouzdanje trenutno na izuzetno niskom nivou. Ove sezone ima tako samo sedam pobjeda i 12 poraza.

