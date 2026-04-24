Još ništa nije gotovo, a Zvezda se okrenula novom rješenju: Ovako stoje stvari sa najtraženijim igračem u Evropi

Košarkaš Baskonije Trent Forest još uvijek se nije dogovorio sa Fenerbahčeom.

Košarkaš Baskonije Trent Forest biće jedno od najtraženijih imena na ljetnjoj košarkaškoj pijaci. Nedavno su se pojavile informacije da je Crvena zvezda zainteresovana za njegove usluge, a potom i da je već dogovorio saradnju sa aktuelnim prvakom Evrope, Fenerbahčeom. Ipak, trener tima iz Vitorije kaže da još ništa riješeno oko sudbine američkog plejmejkera.

Paolo Galbijati je pred utakmicu u ACB ligi otkrio da je dugo razgovarao sa Trentom Forestom. "Mnogo smo razgovarali. Rekao mi je da nije ništa potpisao. Ovdje je i razumije koliko je važno završiti sezonu na pravi način."

Baskonija je trenutno četvrta u španskom prvenstvu sa pobjedom manje od trećeplasirane Mursije, dok su prve dvije pozicije rezervisane za Real Madrid i Valensiju. U Evroligi su sezonu završili na 18. poziciji, a gori plasman od španskog tima imali su jedino Efes i Asvel.

Forest je jedina svijetla tačka Baskonije ove sezone i prosječno bilježi 10,9 poena, 4,5 asistencija i 2,8 skokova po meču. Navodno su se za njegove usluge raspitivali i Panatinaikos, Barselona i Valensija. Forestu ističe ugovor sa timom iz Vitorije ovog ljeta i spreman je za novo poglavlje u karijeri.

Crvena zvezda se snašla

Kodi Miler-Mekintajer će po svemu sudeći napustiti Mali Kalemegdan poslije dvije sezone, a trenutno je najbliži da ga zamijeni igrač Hapoela iz Tel Aviva Kris Džouns.

Kako je objavio dobro obaviješteni "Izrael Hajom", Džouns je odbio ponudu Hapoela iz Tel Aviva i sve je bliži potpisu za Crvenu zvezdu. Naravno, to ne znači da je posao i dalje završen, međutim ovo je sada dobra naznaka da bi Zvezda mogla da pobijedi u trci za američkog plejmejkera.

"Međutim, Hapoel Tel Aviv ne odustaje od njega. 'Crveni' su centru ponudili poboljšani ugovor na još dvije godine, koji je on prije nekoliko dana odbio, ali će mu sada klub poslati novu, unaprijeđenu ponudu. Džounsove odlične igre u posljednjim nedeljama promijenile su stav Hapoel Tel Aviva, pa su mu poručili da ne žuri sa potpisivanjem za drugi klub", navodi se u tekstu kolega iz Izraela.

