Teška povreda Entonija Edvardsa, propušta ostatak plej-ofa protiv Denvera

Najbolji igrač Minesote Entoni Edvards doživio je tešku povredu lijevog koljena i neće ga biti do kraja plejof serije protiv Denver Nagetsa i Nikole Jokića.

Izvor: Tim Nwachukwu / Getty images / Profimedia

Iz NBA dolaze vijesti da se povrijedio Entoni Edvards. Najpoznatiji i najpouzdaniji NBA novinar Šems Šaranija izvijestio je da je bek Minesote imao hiperekstenziju lijevog koljena i koštanu modricu i da ga čeka duga pauza.

Sličnu povredu imao je Nikola Jokić koji je tokom ove sezone imao hiperekstenziju koljena, a nakon te povrede ga nije bilo na terenu nekoliko nedjelja. Ovo znači da Entonija Edvardsa čeka ista takva povreda i možda je čak i završio ovu sezonu. Sasvim je sigurno da se neće vraćati do kraja prve serije plejofa protiv Denver Nagetsa u kome Minesota trenutno vodi sa 3:1.

Nije ovo kraj problema za Minesotu, pošto je tešku povredu Ahilove tetive doživio i Donte Divićenco, pa su praktično oba beka u rotaciji Minesote izgubljena do kraja sezone ili makar serije sa Denverom.

Šta ovo znači za Jokića i Denver?

Minesota je u burnom meču sinoć savladala Denver 112:96 i povela je sa 3:1 u plejof seriji, ali sa Edvardsom i Divićencom u timu. Ipak oni zbog povreda nisu igrali mnogo - Edvards tek 17, a Divićenco samo 1 minut.

Naredni meč je na programu 28. aprila od 4:30 i tu neće biti ni jednog ni drugog igrača, a Denver će probati da pobedama u naredna dva meča ostane u seriji i izbori sedmi meč na svom terenu. Bez Edvardsa i Divićenca u timu Minesote mnogo veće šanse ima Denver. Ipak i tim Nikole Jokića ima velike probleme sa povredama.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:32 Nikola Jokić na srpskom jeziku posle poraza Denvera Izvor: YouTube/NBA Izvor: YouTube/NBA

(MONDO)