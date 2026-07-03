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Hrvati zgromili rivala i ispisali istoriju: Niko kao Mario Hezonja

Hrvati zgromili rivala i ispisali istoriju: Niko kao Mario Hezonja

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Hrvatska reprezentacija zabilježila je najubjedljiviju pobjedu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Hrvatska pobijedila Kipar 72 razlike Izvor: Stefanos Kyriazis/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Hrvatske ispisala je istoriju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. Predvođeni Marijom Hezonjom slavili su protiv slabašnog Kipra rekordnom razlikom od 72 poena - 124:52.

As Real Madrida je takođe ostvario individualni podvig, pošto je postao prvi igrač koji je u kvalifikacijama za svjetsku smotru ostvario tripl-dabl učinak. Hezonja je za 29 minuta na terenu zabilježio 11 poena, 12 asistencija i 10 skokova.

Pored njega briljirao je Zubac sa 24 poena, Šarić je dodao 21, a Skara 18. S druge strane, Tigkas je u reprezentaciji Kipra bio najefikasniji sa 10 poena.

Svoj duel u Grupi E su odigrale i Njemačka i Izrael, a svjetski šampion je slavio rezultatom 86:92. Svaki meč je važan jer se bodovi prenose u drugu fazu u kojoj sigurno nećemo gledati ekipu Kipra.

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košarka Hrvatska Kipar Mundobasket 2027

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