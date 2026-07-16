CSKA se vraća u Evroligu: Jedini uslov je da igraju u Srbiji

CSKA iz Moskve bi sezone 2027-2028 trebalo da ponovo zaigra u Evroligi.

Izvor: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia

CSKA se vraća u Evroligu i igraće je u Beogradu, pišu ruski mediji! "Meč TV" je najavio da će "armejci" da se vrate u Evroligu od sezone 2027/28, što znači ne od sezone koja treba da počne, nego za nešto više od godinu dana.

Ova vijest sada nikoga ne čudi pošto dolazi nakon što je Međunarodni olimpijski komitet usvojio uredbe kojima se smanjuju sankcije prema Rusiji i Bjeloruiji, a IHF je dozvolio ovim državama da se uključe u međunarodna rukometna takmičenja.

Kako i kada se vraća CSKA?

Prema navodima ruskih medija, CSKA koji je sve ovo vrijeme ostao akcionar Evrolige sada nema pravne prepreke da se uključi u takmičenje. Od februara 2022. kada je počeo rat Rusije i Ukrajine ih nema i od tada igraju samo VTB ligu i domaće kupove kao VTB Superkup koji su nedavno osvojili.

Ipak zbog "značajnih logističkih problema" koji se javljaju s obzirom da rat Ukrajine i Rusije traje nesmanjenim intenzitetom ne bi bilo dozvoljeno CSKA da igra utakmice u Moskvi već bi to morao da bude neki neutralni teren.

Navodno se razmatrala opcija Turske, ali prva opcija je da "armejci" poput Makabija iz Tel Aviva svoje utakmice u Evroligi igraju u Beogradu, najvjerovatnije takođe u hali "Aleksandar Nikolić".

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