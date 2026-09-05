Održana Skupština ABA lige: Španac vodi sudijsku komisiju, ko će zamijeniti Miliju Vojinovića?

Sjednica Skupštine održana je u Ljubljani.

Izvor: Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Na redovnoj Skupštini ABA lige, održanoj u Ljubljani, izabrani su kandidati za upražnjena mesta u sportskom sektoru regionalnog takmičenja. Sastanku su prisustvovali svi članovi Skupštine, a sve odluke donesene su dvotrećinskom većinom putem tajnog glasanja.

Viši sportski direktor u Evroligi Ibrahim Erkan izabran je za kandidata za novog sportskog direktora umjesto Milije Vojinovića, Migel Anhel Peres za komesara za delegiranje sudija i predsednika Sudijske komisije, dok je Robert Brdar izabran za kandidata za novog disciplinskog sudiju.

Proces izbora biće formalno završen, a izabrani kandidati stupiće na svoje dužnosti tek nakon što direktor ABA lige Dubravko Kmetović dogovori komercijalne uslove sa izabranim kandidatima i pod uslovom da kandidati prihvate sve uslove koje su postavili članovi ABA lige j.t.d.

Inače, ove godine regionalno takmičenje obilježava 25 godina postojanja. S tim u vezi, u petak uveče je upriličena svečanost u dvorani Tivoli, na kojoj su nagrađeni najistaknutiji pojedinci koji su pronosili slavu ABA lige od 2001. do danas.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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