Nikad više iznenađenja! Potop favorita na US Openu: Treću rundu prošla samo četvorica najboljih, Novak čuo dobre vijesti

Stigla je nova generacija koja je napravila pometnju na US Openu, a Đoković se za sada sjajno drži i hita ka 21. grend slemu.

Izvor: Profimedia

Ako je nešto obilježilo ovogodišnji US Open, pored pauza za toalet Stefanosa Cicipasa, onda su to mnogobrojna iznenađenja koja smo vidjeli u samo tri runde turnira!

Srećom, to se ne odnosi i na Novaka Đokovića koji je uz malo oscilacija stigao do osmine finala i duela sa malo poznatim teniserom iz SAD, dok se to ne može reći i za njegove kolege. Dozvolili su da ih slabije rangirani teniseri ugroze, pa tako u preostalom dijelu kostura ima mnogo "egzotičnih" imena.

Nevjerovatno, ali istinito - čak šestorica od deset najbolje rangiranih tenisera svijeta eliminisana su u prve tri runde US Opena, a ako tome dodamo odustajanja Tima, Federera i Nadala, jasno je koliko se "pročistio žrijeb".

Od najboljih tenisera svijeta na turniru su još samo Novak Đoković, Danil Medvedev, Aleksandar Zverev i Mateo Beretini, koji se na jedvite jade spasao u petom setu protiv Ivaške, dok su eliminisani već Cicipas, Rubljov, Šapovalov, Rud, Karenjo Busta i Hurkač.

Iz najboljih 20 tu su još Švarcman, Ože-Alijasim i Siner, a tek još Opelka i Evans ako gledamo nosioce na žrijebu (njih 32) i to dovoljno govori o tome koliko smo iznenađenja vidjeli.

PAROVI OSMINE FINALA US OPENA:

Đoković - Bruksbi

Ote - Beretini

Zverev - Siner

Opelka - Heris

Tijafo - Ože-Ajijasim

Godžovčik - Alkaraz

Van de Zandšulp - Švarcman

Evans - Medvedev