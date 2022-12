Dvaput su htjeli da me ubiju, a želio sam da me posjeti Jirgen Klop! Boris Beker u intervjuu od pola miliona evra!

Legenda svjetskog tenisa Boris Beker (55) po izlasku iz zatvora u Velikoj Britaniji je u intervjuu njemačkoj televiziji "SAT 1" otkrio šokantne detalje boravka iza rešetaka.

Nekadašnji njemački teniser je odležao dvije i po godine u ćeliji zbog zbog skrivanja vrijedne imovine i proglašenog bankrota.

Odmah po dolasku u Njemačku, dao je intervju za televiziju "SAT 1" vrijedan pola miliona evra, koji će mu pomoći da stane na noge poslije zatvora.

U pomenutom intervjuu otkrio je nekoliko šokantnih detalja boravka u zatvoru, rekavši da je dva puta mogao da izgubi život.

"Mislio sam da ću izgubiti život u Vandsvortu. Neko je htio moj kaput i želio je novac. Kasnije sam saznao da se radilo o ubici, rekao je da će me ubiti ako ne dobije to što je tražio. U Hanterkombu je drugi ubica rekao to isto. Rekao mi je da će to učiniti ako mu ne dozvolim da opere moju prljavu odjeću. To je bilo nedavno, u oktobru, kada mi je to rekao, tresla mi se tacna s hranom u rukama. A naredni dan je pao na koljena ispred mene, izvinio se, poljubio mi ruku i rekao da me poštuje", rekao je Beker u intervjuu.

Prema njegovim riječima imao je pravo na dvije posjete mjesečeno, a želio je da mu dođe i menadžer Liverpula Jirgen Klop (55).

"Dobri smo prijatelji, dao sam njegovo ime vlastima, ali rekli su da ne može doći u posjetu zato što je previše poznat i bili su zabrinuti za njegovu bezbjednost. Imao sam pravo na dvije posjete u mjesecu, morao sam dati neka imena vlastima, ali to je veoma spor proces".

Nekadašnji legendarni teniser deportovan je iz Velike Britanije i neće se moći vratiti u narednoj deceniji. Vrijeme provedeno u zatvoru iskoristio je da pobijedi ovisnost o alkoholu, a doveo se i u bolju fizičku formu, smršavši 10 kila.

