Japanac hit zbog roštilja, a jedini ima BOLJI SKOR SA ĐOKOVIĆEM! Taro za MONDO: Isfoliraću povredu protiv Novaka!

Japanac Danijel Taro u intervjuu za MONDO pričao o pobjedi nad Novakom Đokovićem, kako je kada David Ferer poludi, odrastanju od SAD, preko Japana do Španije i nastupu na Srpska openu u Banjaluci.

Izvor: David Guzman/EFE

Takmičenje na ATP turniru Srpska open u Banjaluci počelo je u nedjelju mečevima kvalifikacija, a u ponedjeljak su na rasporedu dueli prvog kola, odnosno kreće borba za 250 ATP bodova u kojima ćemo gledati svjetske teniske zvijezde predvođene Novakom Đokovićem.

Teniseri iz svih dijelova svijeta nisu krili oduševljenje nakon dolaska u Banjaluku, a jedan od njih, Japanac Danijel Taro postao je pravi hit nakon fotografije iz jednog od banjalučkih restorana.

Njegova fotografija sa ovalom punim mesa sa roštilja postala je viralna i izazvala brojne komentare na društvenim mrežama, međutim, Danijel Taro mnogo je više od sportiste koji je probao lokalnu hranu.

Mnogi vjerovatno na znaju da je japanski teniser jedini učesnik Srpska opena sa pozitivnim skorom protiv najboljeg igrača svijeta, Novaka Đokovića.

Taro je u intervjuu za MONDO govorio o ovom kuriozitetu, zašto se divi Novaku, velikim teniskim veličinama s kojima je radio, poput Ferera i Grenefelda, odnosu sa srpskim teniserima i kako je ovaj rođeni Njujorčanin gradio karijeru u Japanu i Španiji...

Na početku razgovora Japanac je sa mnogo respekta govorio o zemlji u koju je stigao i za koju je znao da ima tešku istoriju.

"Prije nego što sam došao počeo sam malo više da istražujem o zemlji i istoriji, jer sam znao da se svašta dešavalo. Došao sam ovdje i vidim da imamo veliki teniski turnir u zemlji koja je toliko propatila, to je inspiracija ne samo za BIH nego za čitav svijet. Veoma uzbudljivo je što sam ovdje, gdje ranije nisam bio", počeo je razgovor, a onda se osvrnuo i na Banjaluku i lokalnu hranu, zbog koje je postao hit pred početak Srpska opena.

"Grad mi se sviđa, jako je tih, a veoma je interesantan. Vidio sam crkvu, džamiju, tvrđavu i vidim da je ovo multireligijsko mjesto, to nekada može da znači i konflikte, ali i bogatu istoriju. Svidjela mi se i rijeka i hrana. Ljudi su jako ljubazni, vidi se da su posvećeni svojim dnevnim rutinama, ali iznenadilo me koliko dobro pričaju engleski. Volio bih da ljudi u Japanu ovako dobro pričaju engleski".

Rođen u Njujorku, igra za Japan "Odluka da igram za Japan je bila jednostavna. Rođen sam u SAD, ali sam većinu života proveo u Japanu i više se osjećam kao Japanac nego Amerikanac. Drago mi je što sam izabrao Japan, mislim da tako bolje predstavljam svoj narod, nego da je bilo drugačije. Naravno, bilo je tu i manje konkurencije, što nije bilo beznačajno."

Priznaje da turnir na kojem igra Novak Đoković nije bio jedini razlog zbog kojeg je stigao ovdje, ali nakon dobrih iskustava na turniru u Beogradu odlučio je da dođe u grad na Vrbasu.

"Ja sam upao u glavni žrijeb ovdje u Banjaluci, a istovremeno imate turnire u Barseloni i Minhenu, ali ja nisam mogao baš da biram, već idem tamo gdje sam upao u glavni žrijeb. Igrao sam u Beogradu posljednje dvije godine, znao sam da isti ljudi organizuju ovaj turnir. Novakovog brata Đorđa znam, on je direktor turnira, praktično je sve isto kao u Beogradu i znao sam da će mi ovdje biti lijepo“.

Japanac Danijel Taro izdvaja se od ostalih učesnika Srpska opena, jer je jedini igrač koji ima pozitivni skor sa najboljim teniserom svijeta.

Novaka Đokovića savladao je u martu 2018. na Indijan Velsu i tako ispisao stranicu istorije koju želi da sačuva.

"Šalim se sa drugim igračima i ostalima, ako dođem u situaciju da treba da igram sa Novakom ja ću da se povučem. Isfoliraću povredu ili tako nešto i zadržaću taj bolji skor u mečevima sa Đokovićem", rekao je uz osmijeh Taro.

Izvor: MIKE NELSON/EPA

Priznaje da je Novak tada imao loš dan i da nije bio dovoljno spreman nakon dvomjesečne pauze nakon Australijan opena i hirurškog zahvata zbog problema sa laktom, ali tu pobjedu, vjerovatno najveću u karijeri, niko ne može da mu oduzme.

"Bio je to zanimljiv meč, on je očigledno imao loš dan, mučio se s povredom da se vrati na svoj nivo. Inače, kada igrate protiv tih velikih igrača nije to baš da vi imate fantastičan dan, takođe je do toga da vraćate loptice i čekate da vidite da li on ima loš dan. I onda je na vama da ga natjerate da tako i ostane, da se loše osjeća, da to ostane njegov loš dan. Tada kada smo igrali nisam bio dovoljno ni zreo, nisam ni bio svjestan šta sam ja to uradio da dođem do pobjede. U međuvremenu se to promijenilo, sazrio sam proteklih godina. Sada kada ostvarim tako neku veću pobjedu, znam šta radim, dok je kod Novaka bilo samo da vraćam loptice. Ja sam se mučio, ali se Novak tada još više mučio, bio je to težak meč. Ali mogu da kažem zauvijek – pobijedio sam Novaka Đokovića. On je najbolji u istoriji"!

Tokom svoje karijere imao je mnoge uzore, jedno vrijeme bio je to Rodžer Federer, ali istinski se divi srpskom teniseru.

"Moji idoli su se mijenjali. Poštujem sve njih zbog drugačijih stvari, svako ima nešto. Federer očigledno ima tu estetsku ljepotu igranja tenisa, ali Novakova disciplina... Isto tako i njegova dosljednost u onome što radi van terena. Nije to samo da li si u pravu ili ne, bez obzira na to, znam da je teško jer je on slavna ličnost, ali poštujem ga jer on drži do svoga, radi nešto što bi neko smatrao riskantnim i drži i brani svoja uvjerenja. Tu je i način života, njegova ishrana, fizička sprema, kada ga vidiš u teretani sve je precizno i dinamično, to je nešto čemu se divim i na šta mogu da se ugledam".

Pored imena Danijela Tara je japanska zastava, ali i mjesto rođenja Njujork. Rođeni Njujorčanin sa samo nekoliko mjeseci odselio je sa roditeljima u Japan, a sa 13 godina preselio je u Španiju, gdje je praktično krenuo da gradi karijeru.

"Nikada nisam volio život na jednom mjestu i zahvalan sam što sam imao tako jedinstven život. Isto tako nekada osjećam anksioznost jer znam da ću kada završim karijeru morati da budem duže na jednom mjestu. Da li ću biti mentalno ok s tim, da li ću se prilagoditi svemu, o tome ponekad razmišljam. Generalno, mislim da sam srećan i da su moji roditelji napravili jako dobar posao jer su svo vrijeme bili uz nas dok sam išao tamo-ovamo. Sada to vidim kao oružje, kao neku supermoć. Deset godina sam živio u Španiji i tečno govorim španski, mnogo lakše i zabavnije mi je na turu. To je nešto s čim azijski igrači imaju problema. Ne znaju toliko strane jezike, moraju da provode vrijeme sa uskim krugom ljudi, a ja uživam na turu sa različitim ljudima iz svih zemalja. Mnogo toga sam naučio na turu i vjerujem da će mi to koristiti kada završim karijeru. Ali da je bilo ludo, bilo je sa tim selidbama. Čak i kada sam živio u Japanu , dva puta smo se selili", kaže Taro.

Stalna putovanja prekinula je jedino pandemija korona virusa.

"Kada je bio kovid i kada sam četiri mjeseca bio u Japanu uživao sam. I sam sam se iznenadio što mi se to sviđa, što ne moram da jurcam na letove. Ovo što mi radimo je prilično ludo. Mi smo srećni što radimo ovo, ali pomalo je i nezdravo (smijeh)".

Olimpijske igre - ponos i razočarenje Danijel Taro učestvovao je dva puta na Olimpijskim igrama, 2016. u Brazilu i 2021. u Japanu. "U Riju je bilo tako dobro. Ali u Tokiju je bilo baš teško, čak i razočaravajuće na neki način. Kao što je bilo dobro pobijediti Novaka, osjećao sam se i sjajno kada sam išao na Olimpijske igre u svojoj zemlji, ali zbog pandemije, politike nekako je sve bilo razočaranje. Moji roditelji nisu mogli da dođu, publike nije bilo, bilo je vruće kao nikad, igrali smo usred dana... Bilo je sjajno generalno, ali bilo je i mnogo stresno. Te dvije godine prije olimpijskih igara bile su stresne, bilo je jako teško napredovati na ATP listi zbog zaštićenog renkinga, morao sam da radim još više. A kada sam upao opet si razmišljao da li će da ih otkažu, hoće li se održati. Tu su bila i svakodnevna testiranja u olimpijskom selu. Na kraju mi nije bilo važno ni da li ću da pobijedim ili izgubim, samo da konačno izađem na teren i igram. Tako da te druge olimpijske igre pamtim možda više po nekim drugim stvarima nego što sam uživao. Ali svakako sam ponosan na svoj nastup".

U svojoj karijeri imao je priliku da uči na akademiji Davida Ferera, a potom i da radi sa Svenom Grenefeldom, poznatim holandskim trenerom koji je trenirao brojne svjetske zvijezde poput Monike Seleš, Meri Pirs, Karolin Voznijacki, Grega Rusedskog, Tomija Hasa, Anu Ivanović...

"Ja kao teniser sam proizvod svih mojih trenera. Npr. Hoze Altur me trenirao dugo. Bio je jeko zeznut, strog. Mnogo toga sam naučio, ali došlo je vrijeme kada sam odrastao da neke stvari radim drugačije kako bih napredovao. U to vrijeme došao je Sven i praktično me natjerao da budem drugačija verzija sebe, to je bilo neophodno, ne nužno da napredujem na listi, već i samo da održim postojeći renking. Morao sam da se prilagođavam na nove okolnosti. Mislim da je na kraju sve prilagođavanje".

Taro je otkrio kako je bilo raditi sa Davidom Fererom, trostrukim osvajačam Dejvis kupa.

"Ferer je provodio dosta vremena sa mnom. Uh, on je malo 'lud', strašan je kada trenirate s njim, u smislu bojiš ga se. Trenirao sam i sa Rafom i sa Novakom, ali sa Fererom je to nekako najintenzivnije. Ako napraviš previše grešaka on poludi, naljuti se na tebe. Ali drži te oštrim i fokusiranim", otkrio je Taro i dodao:

"Isto tako dosta sam bio u komunikaciji sa Nišikorijem, koji je totalno drugačiji od Ferera. On je mnogo opušteniji na terenu, ali u isto vrijeme kod obojice je tu vrijedan rad, obojica su sjajni ljudi, možda nećete da se oduševljavate njima, ali imaju konstantan rad, pa i kada ne ide najbolje. Niže rangirani igrači imaju taj momenat da mnogo rade, postignu nešto i prorade emocije, a kada ne ide odmah padnu. Ali veliki igrači održavaju taj nivo i tu je ta razlika".

Izvor: JOHN G. MABANGLO/EPA

U januaru je napunio 30 godina, ali vjeruje da je daleko od konca karijere. U prilog tome ide i činjenica da igra praktično najbolju sezonu u karijeri, i to nakon porodične tragedije koju je doživio prošle jeseni, kada mu je umrla majka.

Tokom 2023. u Meksiku je kao kvalifikant savladao Kaspera Ruda i tako upisao prvu pobjedu nad Top10 igračem. Nakon toga u Indijan Velsu je pobijedio Matea Beretinija, u Majamiju je savladao Aleksandera Zvereva.

"Uvijek sam vjerovao da će moj vrhunac doći nešto kasnije, jer mi je fizička sprema i moje tijelo takvo. Ako ne budem imao povreda, mislim da mogu da budem još sedam, osam godina na dobrom nivou, uz čak neki napredak. I mislim da napredujem, to pokazuju i rezultati. Za razliku od one pobjede nad Novakom, sada sam znao zašto sam pobijedio Beretinija, Kaspera, Zvereva... Kada sam pobijedio Novaka nisam imao pojma šta sam uradio da se to desi. Sada je tu pet godina iskustva. Mislim da su najbolji rezultati tu i oni tek slijede".

Smrt majke ga očvrsnula "Bilo je jako teško. Ali to je nešto što se dešava u životu. Nije to došlo iznenada, ali kada se to desi stvari nakon toga gledaš drugačije. Nisu ti više važni samo rezultati. Teško je, ali ne može da odustaneš od svega. Nekako postaneš manje ranjiv, otporan na neke vanjske uticaje. Mislim da sam snažnija osoba u sebi, nadam se i sve bolja osoba kako ide vrijeme".



Prošle godine na Serbia openu u Beogradu pobijedio je Dušana Lajovića, potom i finalistu ovogodišnjeg mastersa u Monte Karlu Holgera Runea, da bi ispao od Andreja Rubljeva, koji je tada osvojio Serbia open, a ove nedjelje osvojio i Monte Karlo.

"Srpske igrače poput Lajovića i Krajinovića znam odavno još sa čelendžera, to su mi prijatelji. Obojica su jako talentovani i tako čisto udaraju lopticu. Ponekad poželim da ja tako čisto udaram lopticu. Tu je i Međedović, on je baš snažan. Ono što sam primijetio kod igrača iz Istočne Evrope, oni su tako snažni. Jednostavno tu je ta snaga, čvrstina kostiju koja je čini mi se 50 odsto veća nego kod mene, na primjer. Ali su i mentalno snažni, oni su pravi borci i nikada ne odustaju. Rubljev i Rune su nevjerovatni, a tu je ta njihova konstantnost, pobjeđuju iz nedjelje u nedjelju, ne vidim da gube mečeve kao favoriti“, rekao je Taro.

Na Srpska openu igraće protiv Aleksa Molčana, slovačkog tenisera kojeg sada trenira Marijan Vajda, dugogodišnji trener Novaka Đokovića.

"Molčan je mnogo napredovao posljednjih godina, posebno otkad je sa Vajdom. Igrao sam prošle godine u Dubaiju, ali u potpuno drugačijim uslovima. Igrali smo na tvrdoj podlozi, po vrućini, a ovdje je kišovito, lopte će da budu mokre i teške. Biće to fizički zahtjevan meč, a on je težak protivnik. Ljevak je, pa kao svi ljevaci dobro otvara teren. Očekujem dosta dugih razmjena na meču. Respektujem njegove uspjehe, stiže do polufinala, igra seriju 500, izazovan i težak protivnik. Pripremio sam se najbolje što mogu pa ćemo vidjeti šta će biti", zaključio je Taro razgovor za MONDO.