Najjači Srbin u MMA spreman za povratak!

Najbolji srpski MMA borac spreman je za povratak u oktagon, a nakon toga i za napad na šampionski pojas.

Izvor: Profimedia

Najbolji srpski MMA borac Aleksandar Rakić naporno trenira kako bi spreman dočekao povratak u oktagon, nakon više od godinu i po dana pauze! Još od sredine maja 2022. godine, kada je teško povrijedio koljeno u okršaju sa Janom Blahovičem, Rakić nije odradio profesionalnu borbu, ali se čini da bi to uskoro moglo da se promijeni!

Po snimcima koje Rakić dijeli na društvenim mrežama, njegovo koljeno je sada u dobrom stanju, a on se vratio treningu u punom intenzitetu. Na jednom od video zapisa koje je okačio na Instagram može se vidjeti kako šakama udara gume, a zatim jednu od njih prebacuje preko glave, nakon što je ostale uspio da obori razornim udarcima. Pogledajte detalje:

Rakić se i dalje nada borbi za šampionski pojas, a dok se to ne desi... "Ako me pitate koju borbu najviše želim, a da nije borba za titulu, to je onda definitivno revanš s Blahovičem, jer to poglavlje nije zatvoreno. Moram podsjetiti top igrače da sam i dalje ovdje i da se i dalje borim za priliku da se potencijalno borim za titulu", rekao je MMA borac rođen u Beču.

U dosadašnjem dijelu karijere Aleksandar Rakić ima učinak 14-3, a posljednjih osam borbi radio je u najboljoj svjetskoj organizaciji. Pod okriljem UFC organizacije upisao je šest pobjeda i dva poraza, a jedini je od top 5 poluteškaša koji nikada nije imao priliku da se bori za šampionski pojas.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!