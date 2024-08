Novinar pobjesnio, grmio zbog Novaka: Ti si oslobodilac i heroj, a htjeli su da vide tvoju sramotu!

U Brazilu Novak Đoković je - oslobodilac i heroj!

Izvor: MN PRESS

Novak Đoković se iz Pariza vratio sa jedinim što mu je nedostajalo u karijeri, sa zlatom sa Olimpijskih igara! Odigrao je nevjerovatan turnir i pokazao da je i dalje u samom vrhu svjetskog tenisa, a ta pobjeda inspirisala je mnoge. Ne samo u Srbiji već i širom svijeta, pa je jedan brazilski novinar održao nadahnut govor na televiziji inspirisan Novakom. On je istakao da je Srbin pobijedio ne samo svoje rivale, već i sve one koji su htjeli da ga ponize i bace na koljena!

"Novače Đokoviću, ti nisi pobjednik ti si oslobodilac. Bacio si pod noge gomilu kukavica koji su željeli da vide tvoju sramotu ne oni su htjeli tvoj poraz, tvoju sramotu! Stavio si pod noge gomilu džeparoša koji su posvećeni etici. Džeparoši će imati noćne more od tebe!", rekao je nadahnuti brazilski novinar.

On je istakao da je Novak na svaki napad na njega odgovarao nevjerovatnom igrom, a pogotovo je posvetio pažnju svemu što je Novak prošao u Australiji kada mu je prvo dozvoljeno da nastupa na Australijan openu, a zatim je bio u pritvoru i na kraju je izbačen iz države.

"Đokoviću, tvoja zlatna medalja ponižava propagatore lažne nauke, na svaki sramni talas lobista odgovarao si sjajnom igrom. Učio si na snazi dostojanstva gomilu koja nikada neće razumjeti šta je to. Uhapšen si u Australiji, a oslobodili su one koji su se poklonili sramoti. Nekoliko njih se razboljelo, a ti si ostao da prodaješ zdravlje. Pokazao si da čarobni napitak ne postoji, a još manje za masovne ucjene. I pored toga nakon hapšenja protjeran si iz zemlje. Htjeli su moralno da te unište, htjeli su da prekinu tvoju trku, htjeli su da nestaneš sa mape. Zauvijek si na mapi, ne samo kao najveći u istoriji, zauvijek si na mapi kao vođa vrste. U vrijeme pokornosti tvojih bližnjih ko se usudi da digne glavu vidjeće te, Novače Đokoviću. Neki to neće izdržati i radije će se ponovo suočiti sa zemljom skupljajući zlatne mrvice politički korektnih lobista. Ali oni koji se usude da se drže uspravno naći će nadu u tebi, Đokoviću. Jednoga dana velika sramota čovječanstva biće na pravi način razotkrivena i tog dana nećeš biti na vrhu postolja. Bićeš u galeriji vječnosti, sa nedvosmislenim priznanjem ko si. Novače Đokoviću, ti si heroj!", završio je svoj nadahnuti govor.