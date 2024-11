Došao da zamijeni Đokovića, pa se obrukao na Završnom mastersu: Ne može da osvoji ni set

Aleks De Minor došao je u Torino kao zamjena za Novaka Đokovića, a ne može ni se da uzme...

Novak Đoković odlučio je da ne igra na Završnom mastersu u Torinu i kao razlog naveo je povredu. Umjesto njega mjesto među osam najboljih igrača u sezoni dobio je Aleks De Minor i nije se proslavio. U dva dosadašnja meča u Italiji nije uspio da osvoji nijedan set...

Prvo je rutinski izgubio od Janika Sinera (6:3, 6:4), a onda je protiv Danila Medvedeva odigrao još lošiji meč. Rus ga je dobio prilično lako - 6:2, 6:4. Ni u jednom momentu Australijanac nije bio ni blizu da dođe do pobjede i to protiv igrača koji je već pravio haos po Torinu.

U prvom kolu izgubio je od Tejlora Frica (6:4, 6:3) i to tako što je u jednom momentu okrenuo reket naopačke i drškom odigrao udarac. Nije tu stao, pošto je prilikom davanja izjava za medije između ostalog rekao "da već tri mjeseca nema motivaciju da igra tenis". Uz to se bunio zbog toga što se loptice mijenjaju na turnirima i da mu ni to ne odgovara.

Uprkos svemu tome Medvedev je došao do pobjede protiv De Minora i sada obojica čekaju da se završi meč Sinera i Frica da bi znali šta im je potrebno u posljednjem kolu da bi prošli u polufinale. Šanse Australijanca su samo teorijske...