Namjestili su Novakove navijače i napravili skandal: Tek sad je jasno kako su htjeli da ponize Srbe

Novak Đoković napravio je haos na Australijan openu kada je saznao da je novinar Toni Džouns u prenosu uživo vrijeđao njega i njegove navijače koji su se okupili u "Melburn parku". Usred emisije koja je prenošena uživo on se okrenuo ka fanovima i između ostalog rekao "Novak je precijenjen", "Novakovo vrijeme je prošlo", "Izbacite Novaka". Na to je dodao "da mu je drago što navijači ne mogu da ga čuju" dok to izgovara.

Đoković je na to reagovao tako što je odbio da priča na terenu, tražio je i dobio javno izvinjenje Džounsa i "Kanala devet" na kom radi Toni. Ali, sada su stigle nove informacije o celom tom skandalu. Da stvari budu još gore - oni su "namjestili" Đokovićeve navijače. To je otkrio bivši australijski teniser Pol Meknami, inače petostruki grend slem šampion u dublu.

"Kontekst svega je veoma važan. U petak su se Novakovi navijači, mnogi sa srpskim zastavama, okupili, uživali i navijali. Prema riječima mnogih okupljenih njima su prišli i pitali ih da uzvikuju Novakovo ime kako bi sve to bilo snimljeno", počeo je Meknami u kolumni koju je napisao za "The Age".

"Oni su uradili to što im je tražio. Nisu znali kakav segment emisije Džouns planira. U pokušaju da bude duhovit je izgovorio to što je izgovorio. Taj posljednji dio kada je rekao 'Izbacite ga' je bio posebno uvredljiv, posebno zbog svega što se desilo u prošlosti. To je bila velika greška voditelja koji je dugo u ovom poslu i koja nije bila uvredljiva samo prema Novaku, nego i prema njegovim navijačima. Otvorilo je ličnu ranu prema najvećem muškom šampionu", objasnio je Meknami.

Nije samo Meknami pričao o tom skandaloznom potezu. Doktorka Nina Marković Kaze, koja je jedan od osnivača saveza Srba u Australiji, pričala je o tom događaju.

"Obratili su nam se navijači koji su bili tu kada je sve snimljeno. Jedan od kamermana im je prišao i rekao im da navijaju, što su učinili i onda je Džouns imao taj komentar. To je neprofesionalno i neprihvatljivo. Neki navijači koji su se našli tamo poslije svega ovoga osjećaju da im je 'namješteno' sve", ispričala je Nina.

Ona je dodala i da je Đokovićeva deportacija 2022. godine imala uticaj i na srpsku djecu u Australiji.

"Neke od njih su prozivali u školama, izdvajali su ih i pričali su da su dio 'lošeg stada' i da Đoković dolazi iz toga. Sada se dogodilo i ovo i to je globalni problem. Ne samo to što je komentator rekao to što je rekao, taj kanal mora da uradi bolji posao, cijelo društvo mora da bude bolje", zaključila je Nina.

