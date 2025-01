Novak Đoković o Endiju Mareju: "Ljudi jedno ne vide! Osjetio sam potrebu da ga zagrlim" (VIDEO)

Zagrljaj Endija Mareja i Novaka Đokovića je jednostavno morao da se desi!

Novak Đoković je savladao Karlosa Alkaraza u četiri seta u četvrfinalu Australijan opena uprkos povredi koja ga je mučila od kraja prvog seta. Povrijedio je primicač, zatražio medicinski tajm-aut, a nakon cijele drame je zaigrao sjajan tenis i pokazao da je i sa 37 i dalje dominantan. Kada su ga na konferenciji za medije nakon meča pitali kako je uspio da dođe do tako kvalitetne igre u tako teškim uslovima, priznao je da nije bilo lako.

"Mislim da sam prošao kroz to nekoliko puta tokom karijere, a iskustvo pomaže u tome kako se suočiti sa problemima i pronaći snagu i energiju koja vam je potrebna da biste dobili meč i osvojili turnir. Ne sjećam se posljednjeg puta da sam na nekom Slemu bio bez barem nekakve drame. To je dio svega toga... Mi dajemo sve od sebe da dođemo do Grend slem titule i mnogo toga se desi usput -- i to je okej. Zadovoljan sam time kako sam uspio da igram tokom cijelog turnira, uključujući i večeras, protiv jednog od tri najbolja igrača na svijetu u posljednjih nekoliko godina", rekao je Novak.

Poslije meča smo svi vidjeli kako je zagrlio Endija Mareja, a to je objasnio prisutnima na konferenciji. Istakao je da ljudi ne vide kroz šta je sve prošao sa svojim novim trenerom, a nekadašnjim rivalom u posljednjih nekoliko nedjelja i mjeseci.

"Osjetio sam potrebu da to uradim na kraju meča. Sve više i više smo bliski. Svakog dana prolazimo kroz izazove, ljudi to ne vide. Pokušavamo da izvučemo najviše iz svakog dana i rastemo zajedno. On je posvećen mojoj karijeri i ovom turniru maksimalno. To je bio gest poštovanja i zahvalnosti njemu. On ne mora da bude ovdje, ali je prihvatio da bude i daje mi svu moguću podršku. Ovo je bila velika pobjeda za sve nas, uključujući i Endija i mene i naš odnos. Zato sam mu prišao jer sam se osjetio veoma zahvalnim što je tu", rekao je Novak Đoković.

Što se tiče samog meča, nije štedio na pohvalama igri obojice. Istakao je da je meč bio fantastičan i da je nivo tenisa bio apsolutno vrhunski. "Najbolji moj meč i jedan od najboljih mečeva odigranih kod muškaraca uopšte. Karlos donosi ozbiljan intenzitet i zahtijeva od protivnika da odigra najbolje moguće da bi ga pobijedio. Krajem prvog seta mi se desila fizička nezgoda, izgubio sam set, nekako sam uspio da osvojim drugi i krenuo sam da se osjećam bolje krajem drugog i početkom trećeg seta. Sve je bilo sjajno, publika, energija, osjećao sam se kao da je finale ovo bilo. Volio bih da jeste bilo. Obojica smo dali sve od sebe i nadam se da su ljudi to i osjetili, sve čestitke svakako njemu", završio je Novak.

