"Novače, nemaš šanse, nije ti prvi put da praviš haos": Najskandalozniji tekst koji ćete pročitati o Đokoviću!

Tekst australijskog novinara o meču Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza izazvaće i šok i podsmijeh.

Izvor: Patrick Hamilton / Zuma Press / Profimedia

Australijski novinar Sem Gudvin dugo će se kajati zbog skandaloznih tvrdnji koje je pisao i prenosio o Novaku Đokoviću pred meč protiv Karlosa Alkaraza. On je osudio odluku srpskog tenisera da bojkotuje kanal "Najn" zato što je voditelj te TV kuće u programu uživo vrijeđao i Noleta i srpske navijače i prenosio tvrdnje da je sve to bilo smišljena i proračunata kalkulacija.

Uz to, otišao je korak dalje i u svom tekstu pisao i skandalozna nagađanja, poput onih da je Novak tako skretao "pažnju sa činjenice da igra loše i da neće moći da se nosi sa Karlosom Alkarazom", koga je u četvrtfinalu pobijedio u četiri seta.

"Pitanja se nameću i namijenjena su šefu Australijan opena Kregu Tajliju - zašto nije stupio u kontakt sa nekim iz Novakovog tima prije odluke da bojkotuje kanal 'Najn' zbog komentara Tonija Džounsa. I nove tvrdnje su isplivale - Novak Đoković je to iskoristio kao proračunati potez da bi skrenuo pažnju sa svojih malih šansi da pobijedi Karlosa Alkaraza", tvrdi australijski novinar.

On je podsjetio na to da je Đoković prihvatio javno izvinjenje Tonija Džonsa i njegove TV kuće zbog skandaloznih pokliča "Novak je precijenjen, Novakovo je prošlo, otjerajte ga" i slično.

Takođe, on tvrdi da skandal ne bi izbio da je Đoković prosto prihvatio izvinjenje u startu.

"Đoković je želio da uperi jača svjetla ka ovom slučaju, što se nikad ne bi dogodilo da je prosto privatno prihvatio izvinjenje", tvrdi novinar sa kontroverznim stavovima.

On citira svog kolegu, Skota Gulana iz australijskog "Njuz Korpa", koji tvrdi da je čitava situacija zapravo bila proračunat Đokovićev potez da bi napravio kontroverznu i onda skinuo sa sebe pritisak pred četvrtfinale protiv Alkaraza. "Đoković je poznat po tome da odabere neku bitku sa navijačima u publici ili da stvori kontroverznu kao dodatnu motivaciju da pobijedi. Da li je ovo bila još jedna njegova diverziona taktika? Već je to radio, tako što je stavljao u prvi plan neku sasvim drugu stvar, poput povrede, koju potom koristi kao motiv da vodi bitku 'mi protiv cijelog svijeta'", tvrdi taj novinar.

"Novak je već to radio u prošlosti"

"To je 'radilo' u prošlosti. I efekat njegovog ignorisanja intervjua poslije meča bio je taj da stavi na stranu činjenicu da Novak u četvrtfinalu nailazi na mnogo veći izazov protiv aktuelnog šampiona Rolan Garosa i Vimbldona. Prognoze pobjednika mu ne idu u korist i on to zna, pa je možda ovaj potez bio dobar da promijeni kompletan narativ i da dobije podršku navijača", napisao je Gulan.

Tekst je završen uz ocjenu da je Alkaraz veliki favorit i da mu samo fali trofej Australijan opena da kompletira titule sa sva četiri grend slema. I faliće mu bar do 2026, kada će Novak sasvim izvjesno ponovo biti u Melburnu.

Ovim povodom čak je reagovao i Teniski savez Australije i naglasio da je Đoković prihvatio izvinjenje, uz objašnjenje da ne zna da li će Novak pričati za kanal "Najn" ako bude pobijedio Alkaraza. Međutim, Novak je pristao ovog puta da priča sa Džimom Kurijerom, legendarnim američkim teniserom koji sada radi baš za tu TV stanicu.

Ovakve stvari nikad nisu izbacile Novaka iz ritma i sigurno neće ni ovog puta. Pred njim su srijeda i četvrtak za odmor i pripremu za petak i novi veliki meč - polufinale Australijan opena protiv Aleksandra Zvereva.

Bonus video: Novak Đoković poslije meča protiv Alkaraza

